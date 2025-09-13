Se "filtra" video íntimo de Yoyi y así reacciona Aly Sánchez: "Ahora no llores, cabecita arriba"

Un “escándalo” más sacudió las redes sociales esta semana, pero esta vez, al estilo único y sarcástico de Aly Sánchez y su inseparable Yoyi. En medio del revuelo por la polémica filtración de un video íntimo entre Isabella Ladera y Beéle, que ha sido tendencia en redes durante los últimos días, la popular actriz y humorista cubana no perdió la oportunidad de ponerle humor al asunto… ¡con su propio escándalo!

Y como ya es costumbre en esta carismática dupla, el video que se “filtró” fue el de Yoyi, provocando la reacción inmediata de Aly con uno de sus ya icónicos regaños dramatizados.

“No, ahora no llores, ahora cabecita arriba. Te juro que yo te diera una patá Yoyi. Yoyi tu carrera no se basa en eso. Qué necesidad tú tienes de grabarte en la intimidad y ponerlo en la memoria flash donde el sarnícaro este guarda las películas”, dijo, con tono despectivo, refiriéndose a Preña Palma, a quien acusó de haber propagado el material.

La “filtración” desencadenó la preocupación de Aly que le recordó a Yoyi su nueva fama: “Tú sabes que tú estás en la página de Un martí To Durako con la canción ‘tortilla… tortilla…’ con récord de comentarios, que ni cuando Chocolate cayó preso”.

Y por si fuera poco, le dio consejos para mejorar su desempeño en los audiovisuales íntimos: “Si te vas a grabar por lo menos levanta las manos, que se te vea la silueta, un poco de sandunga”.

Cuando apareció en escena Preña Palma, supuesto “culpable” de la filtración, Aly lo fulminó con sus palabras llamándolo “chusma, manipulador de redes y vendedor de cuerpo ajeno”.

Lo más leído hoy:

Finalmente, más compasiva, pero sin dejar el sarcasmo, consoló a Yoyi mientras lanzaba una indirecta al cantante Beéle: “No le hagas caso a este. ¿Tú estás llorando? Cabecita arriba, peor está el muchacho del pelo rosa con cama quieta, por lo menos tu cuerpo es un cuerpón”.

Con esta parodia cargada de humor y dardos bien dirigidos, Aly y Yoyi vuelven a demostrar que saben convertir la polémica en entretenimiento, sin ofender directamente a nadie, pero dejando a todos hablando.

Preguntas frecuentes sobre el video filtrado de Yoyi y la reacción de Aly Sánchez