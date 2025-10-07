Así reaccionó La Flaca Verónica al subirse a una atracción en un parque de diversiones

“Estuvo flojo, pero hubo una parte en la que casi vomito”, confesó entre risas Eduardo López Cardoso, La Flaca Verónica, tras bajarse del famoso Gravitron, una de las atracciones más intensas del parque de diversiones al que asistieron este fin de semana los muchachos de Las Locuras de Miguelín.
Según relató el popular influencer cubano, su malestar no se debió a la fuerza centrífuga del juego, sino al rostro de terror que puso uno de sus amigos durante el recorrido.
Fue el propio Miguelín quien compartió el video mientras disfrutaban de una vueltecita en Gravitron y la cara de La Flaca Verónica decía más que mil palabras.
El paseo fue parte de una noche especial para el equipo de Las Locuras de Miguelín, quienes aprovecharon la ocasión para compartir con muchos de sus seguidores que se acercaron a saludarlos y tomarse fotos con ellos.
En varias imágenes se puede ver a Miguelín, Juliette Valle, La Melliza, Laurita, La Flaca y algunos amigos rodeados de fanáticos en el área de comidas del parque, compartiendo sonrisas y fotos para el recuerdo.
La noche estuvo cargada de adrenalina, luces, risas y encuentros, demostrando una vez más el cariño del público hacia estos creadores cubanos que triunfan en las redes sociales con su humor, ocurrencias y cercanía.
