Limay Blanco pide ayuda para niños ingresados con dengue

El humorista cubano Limay Blanco lanzó un llamado urgente a la solidaridad de sus compatriotas para asistir a niños ingresados en hospitales de la Isla con dengue, una enfermedad que, junto a la chikunguña, se ha propagado sin control en el país debido a la crisis sanitaria y a la falta de insumos médicos.
En un video publicado en su cuenta de Instagram, Limay reveló que su propio sobrinito o se encuentra hospitalizado con dengue y que hay muchas personas en su misma situación, y pidió de manera directa donaciones para aliviar la situación.
"Les pido de favor a todas las personas que vean este video, que me ayuden a conseguir la mayor cantidad posible de mosquiteros y repelente. Si me puedes ayudar, comprando cosas para bajar la fiebre", pidió.
"Si tú me puedes ayudar comprándome un mosquitero, créeme, ese mosquitero yo se lo voy a llevar a una mamá con un niño. Y es un niño que más o menos lo vamos a cubrir un poquitico", precisó.
El activista subrayó que en medio de apagones actuales, es una bendición llevarle a una mamá un mosquitero o un frasco de repelente para evitar que su hijo sea picado por el mosquito.
En su mensaje, indicó canales específicos para enviar la ayuda desde el extranjero, incluyendo cuentas en moneda nacional, moneda libremente convertible y Zelle, así como la agencia DestinyTravel en Miami.
"Yo no tengo la solución, pero por lo menos un alivio", señaló.
Limay aseguró que documentará la entrega de estos insumos a las familias afectadas y agradeció a quienes colaboren, al tiempo que hizo un llamado a no criticar sus acciones.
"No me interesa si me criticas, no me interesa nada. Ya yo voy para seis años haciendo esto y se siente bien hacer el bien. Ayúdame a ayudar", concluyó.
Su iniciativa evidencia el colapso del sistema de salud cubano frente a enfermedades prevenibles transmitidas por mosquitos, y la urgente necesidad de apoyo humanitario para evitar que niños y familias sigan sufriendo por la negligencia estatal y la escasez de recursos.
