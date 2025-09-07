Limay entrega ayuda a madre que acudió a su casa suplicando comida

El humorista y filántropo Limay Blanco volvió a convertirse en sostén para una familia en situación extrema de pobreza: una madre que días atrás acudió a su casa con sus tres niños suplicando comida.

En su patio, acompañado de su familia y amigos, recibió a una joven de 22 años con tres hijos -de cuatro y dos años, y una bebé de siete meses- y le entregó una ayuda compuesta por electrodomésticos y alimentos que aliviarán, al menos por un tiempo, la dura realidad que enfrenta.

La mujer recibió una caja de pollo, un saco de arroz, espaguetis, aceite, artículos de aseo, una olla reina, una batidora, un ventilador y hasta una lavadora.

El momento fue grabado en video y compartido en las redes sociales, donde sus seguidores pudieron presenciar cómo la emoción la dejó prácticamente sin palabras de agradecimiento.

Además, el colaborador conocido como "El Hombre de Hierro Cubano", quien en julio pasado se encontraba en España, le entregó 50 euros para gastos inmediatos.

La muchacha vive desde hace cinco años en una casa de madera y piso de tierra, pero es prestada.

Su esposo emigró a Brasil y no mantienen comunicación. Con apenas 3,000 pesos mensuales -unos 12 dólares al cambio informal- ella no puede alimentar a sus hijos.

Limay expresó que en este momento él no tiene posibilidad de regalarle una vivienda, pero mostró su confianza en poder hacerlo en el futuro.

"Dios te ama. En el nombre de Jesús, declaro que alguien va a ver este video y me llamará para comprarle su casa", afirmó.

La historia detrás del gesto revela una realidad aún más dura.

Cuando días atrás, esta madre fue a la casa de Limay en un acto desesperado, no pedía dinero, solo un poco de comida. El humorista, que entonces apenas tenía unas confituras sobrantes de una actividad comunitaria, le dio lo que pudo y difundió la escena en sus redes.

El video desató una avalancha de comentarios, muchos de ellos crueles, cuestionando su pelo teñido o por qué había tenido tres hijos. Limay respondió con firmeza: "Los niños no son una maldición. Son una bendición".

Más allá de las críticas, el caso pone de relieve una verdad que se repite en todo el país: la pobreza estructural que condena a miles de familias cubanas a la desesperación.

Salarios que no alcanzan, hogares precarios, familias divididas y la ausencia de políticas públicas efectivas obligan a madres jóvenes a tocar puertas en busca de lo más básico: un plato de comida para sus hijos.

Mientras el régimen cubano se mantiene enfocado en campañas propagandísticas, ciudadanos como Limay Blanco, con recursos limitados y el apoyo de donantes, se convierten en el único sostén de los más vulnerables.

Su ministerio Cristo Cambia Vidas ya ha entregado 46 hogares a familias en situación de miseria.

Su labor, aunque admirable, no debería ser la salida a la miseria de un país donde la ayuda humanitaria sustituye al Estado. Un Estado que, lejos de protegerlos, ha abandonado a los más vulnerables a su suerte.

Limay ha relatado en múltiples ocasiones el agotamiento que siente por no poder cubrir todas las peticiones de auxilio que recibe a diario, un reflejo de la crisis generalizada que asfixia al país.