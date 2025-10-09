Apagones en Cuba hoy: La UNE estima más de 1,500 MW de déficit

Apagón en Cuba (Imagen de referencia hecha con IA) Foto © Sora / CiberCuba

La Unión Eléctrica (UNE) informó que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mantiene una situación crítica este miércoles 9 de octubre, con afectaciones al servicio eléctrico que se extendieron durante toda la jornada anterior y la madrugada de hoy, y que podrían alcanzar los 1.590 megavatios (MW) durante el horario pico nocturno.

Según la nota informativa publicada por la UNE, el martes se registró una afectación máxima de 1.811 MW a las 7:10 p.m., cifra superior a la planificada debido a un aumento en la demanda y la no entrada en funcionamiento de la unidad 3 de la Central Termoeléctrica (CTE) Santa Cruz.

Estado actual del sistema

A las 6:00 a.m. de este miércoles, la disponibilidad de generación era de solo 1.600 MW, frente a una demanda de 2.660 MW, lo que provocó afectaciones por déficit de capacidad en 1.086 MW.

La UNE estima que al mediodía las afectaciones se mantendrán en el orden de los 1.050 MW, agravando la ya precaria situación del suministro eléctrico en el país.

Incidencias en las termoeléctricas

Las principales causas del déficit incluyen averías en las siguientes unidades:

Unidad 2 de la CTE Felton

Unidades 6 y 8 de la CTE Mariel

Unidades 3 y 5 de la CTE Renté

Además, están en mantenimiento:

Unidades 1 y 2 de la CTE Santa Cruz

Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos)

A estas se suman limitaciones térmicas que mantienen 407 MW fuera de servicio.

La situación se agrava por la falta de combustible, que mantiene 44 centrales de generación distribuida fuera de servicio, lo que representa una pérdida de 313 MW. También se reportan 248 MW indisponibles por falta de lubricante, para un total de 561 MW de capacidad afectada por esta causa.

El pronóstico para el horario pico

Para el horario pico nocturno, la UNE prevé la entrada en funcionamiento de:

Unidad 6 de la CTE Mariel (90 MW)

Unidad 5 de la CTE Renté (70 MW)

Con estas incorporaciones, la disponibilidad ascendería a 1.760 MW, frente a una demanda máxima estimada de 3.280 MW, lo que provocaría un déficit de 1.520 MW. De mantenerse estas condiciones, la afectación estimada para el horario pico sería de 1.590 MW.

Por otra parte, la generación solar aportó en el día de ayer 2.489 MWh al sistema, con una potencia máxima entregada de 522 MW durante el horario del mediodía, procedente de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos del país.

