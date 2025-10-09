Mientras Cuba se apaga, Díaz-Canel pone sus esperanzas en el sol

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que el programa de instalación de parques fotovoltaicos continúa en marcha y que gracias a estas inversiones el déficit energético ha sido “menor”.
Sus declaraciones fueron en el Consejo de Ministros, en medio de una crisis electroenergética que ha sometido a la población a más de cinco años de apagones constantes, muchos de ellos superiores a las 20 horas diarias.
“El concepto es que vamos para adelante, y vamos a superar esto”, afirmó. Además, destacó que nuevos parques solares deben comenzar a funcionar antes de fin de año. Se espera que generen 1000 MW en 2025 y una cifra similar en 2026.
"Los parques fotovoltaicos se han convertido en el caballo de batalla en las horas del día, para la generación eléctrica. Ese es un programa que continúa, que lo tenemos en la mano porque los recursos están en el país, y ya se inició la instalación de los previstos en lo que resta del año", subrayó.
Sin embargo, el Consejo de Ministros reconoció que la población aún no percibe mejoras significativas en su vida cotidiana, porque los apagones son cada vez más largos en muchas provincias.
En referencia directa al sistema eléctrico nacional, el mandatario insistió en que la recuperación de algunas capacidades en la generación distribuida no ha sido suficiente para revertir el panorama actual.
Díaz-Canel remarcó que sin las inversiones en energía fotovoltaica, “la situación sería más difícil”.
La prolongada crisis energética en Cuba ha golpeado no solo al sector residencial, sino también a la industria, la agricultura, el comercio y los servicios básicos.
La falta de mantenimiento, la obsolescencia de la infraestructura energética y la falta de inversiones reales han agravado la situación de las centrales termoeléctricas del país.
La apuesta gubernamental por fuentes renovables, como la energía solar, es una salida de emergencia ante el colapso del sistema eléctrico.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y los parques solares
¿Cuál es la estrategia del gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
La estrategia del gobierno cubano es apostar por la instalación de parques solares fotovoltaicos como una solución para mitigar la crisis energética. Sin embargo, esta estrategia no ha logrado resolver el problema de los apagones prolongados debido a limitaciones tecnológicas y falta de combustible para otras fuentes de energía tradicionales.
¿Qué ha dicho Díaz-Canel sobre los apagones en Cuba?
Díaz-Canel ha reconocido que los apagones son un problema persistente y ha justificado la situación actual señalando el aumento del consumo eléctrico y la falta de combustible como causas principales. A pesar de ello, insiste en que las inversiones en energía fotovoltaica han sido correctas, aunque no se vean reflejadas en mejoras inmediatas para la población.
¿Cuántos parques solares han sido instalados en Cuba hasta ahora?
Hasta la fecha, se han sincronizado 27 parques solares fotovoltaicos de los 51 previstos para este año, lo que representa un 53 % del plan proyectado. Sin embargo, el impacto de estos parques en la reducción de apagones ha sido limitado debido a la insuficiencia de otras fuentes de energía.
¿Por qué la energía solar no ha resuelto la crisis energética en Cuba?
La energía solar no ha resuelto la crisis energética en Cuba porque, aunque ha habido avances en la generación fotovoltaica, esta solo cubre una fracción del déficit total de energía. Además, la infraestructura obsoleta y la falta de sistemas de almacenamiento limitan el impacto de la energía solar en el sistema eléctrico nacional.
