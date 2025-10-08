Viceministro cubano asegura que también sufre apagones “cada cuatro horas” en su casa

El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío afirmó que en su vivienda se producen apagones “cada cuatro horas” y que, ante esa situación, a él, a su esposa y a su familia les dan “ganas de protestar”.

En una entrevista concedida al medio Zeteo, el funcionario del régimen insistió, no obstante, en que cerrar calles y bloquear vías es “ilegítimo” y “no traerá energía”.

En sus declaraciones, además, denunció la existencia de una “maquinaria muy bien financiada” en Estados Unidos que —según dijo— incita a los cubanos a salir a la calle.

Fernández de Cossío marcó una línea divisoria entre lo que considera quejas legítimas por la falta de electricidad y acciones de protesta que impliquen interrupción del tráfico.

“Es legítimo que la gente se queje”, señaló, pero atribuyó las convocatorias a manifestarse a una campaña organizada desde el exterior. “Hay una maquinaria muy bien financiada (…) que incita a la gente a actuar contra el gobierno”, afirmó.

Al ser interpelado por las pruebas de esa supuesta injerencia, respondió que existe evidencia en mensajes que le llegan a las personas —y que él mismo ha recibido— a través de redes sociales y plataformas digitales, citando publicaciones en Facebook y contenidos que aparecen al buscar en Google.

El viceministro recalcó que los apagones “suceden en todo el mundo”, y defendió que criticar las convocatorias externas es “muy justo y legítimo”, al tiempo que reiteró que bloquear calles o “salir por las calles” no resuelve el problema energético.

En la misma línea del régimen, culpó al embargo estadounidense de la grave crisis cubana.

"EE.UU. está tratando de aislar a Cuba de la economía mundial. ¿Qué país puede sostener su economía, desarrollarse, si la economía más poderosa del mundo tiene la capacidad de amenazar y presionar a otros gobiernos y otras economías si tienen vínculos con Cuba?", dijo.

Mehdi y el viceministro de Relaciones Exteriores intercambian opiniones sobre el historial de derechos humanos en Cuba, discutiendo si sus líderes son elegidos democráticamente, si el gobierno realmente apoya una prensa libre y si la nación insular alberga a “terroristas”, como afirma la administración Trump.

En la entrevista también fue interrogado sobre el historial de derechos humanos de Cuba, la falta de libertades democráticas, la ausencia de prensa libre y las acusaciones de que la isla alberga a personas señaladas como “terroristas” por la administración de Donald Trump.

De Cossío defendió el modelo político cubano y rechazó las críticas. Por otra parte, afirmó que La Habana brindará su “pleno apoyo político” al gobierno de Nicolás Maduro.

No obstante, evitó precisar si ese respaldo podría traducirse en asistencia militar, más bien fue cauteloso y calificó la pregunta de "peligrosa", al tiempo que afirmó que "Cuba no irá a la guerra con Estados Unidos, le dará total apoyo político a Venezuela, apoyo solidario", subrayó.

