Viceministro cubano asegura que también sufre apagones “cada cuatro horas” en su casa

El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío afirmó que en su vivienda se producen apagones “cada cuatro horas” y que, ante esa situación, a él, a su esposa y a su familia les dan “ganas de protestar”.
En una entrevista concedida al medio Zeteo, el funcionario del régimen insistió, no obstante, en que cerrar calles y bloquear vías es “ilegítimo” y “no traerá energía”.
En sus declaraciones, además, denunció la existencia de una “maquinaria muy bien financiada” en Estados Unidos que —según dijo— incita a los cubanos a salir a la calle.
Fernández de Cossío marcó una línea divisoria entre lo que considera quejas legítimas por la falta de electricidad y acciones de protesta que impliquen interrupción del tráfico.
“Es legítimo que la gente se queje”, señaló, pero atribuyó las convocatorias a manifestarse a una campaña organizada desde el exterior. “Hay una maquinaria muy bien financiada (…) que incita a la gente a actuar contra el gobierno”, afirmó.
Al ser interpelado por las pruebas de esa supuesta injerencia, respondió que existe evidencia en mensajes que le llegan a las personas —y que él mismo ha recibido— a través de redes sociales y plataformas digitales, citando publicaciones en Facebook y contenidos que aparecen al buscar en Google.
El viceministro recalcó que los apagones “suceden en todo el mundo”, y defendió que criticar las convocatorias externas es “muy justo y legítimo”, al tiempo que reiteró que bloquear calles o “salir por las calles” no resuelve el problema energético.
En la misma línea del régimen, culpó al embargo estadounidense de la grave crisis cubana.
"EE.UU. está tratando de aislar a Cuba de la economía mundial. ¿Qué país puede sostener su economía, desarrollarse, si la economía más poderosa del mundo tiene la capacidad de amenazar y presionar a otros gobiernos y otras economías si tienen vínculos con Cuba?", dijo.
Mehdi y el viceministro de Relaciones Exteriores intercambian opiniones sobre el historial de derechos humanos en Cuba, discutiendo si sus líderes son elegidos democráticamente, si el gobierno realmente apoya una prensa libre y si la nación insular alberga a “terroristas”, como afirma la administración Trump.
En la entrevista también fue interrogado sobre el historial de derechos humanos de Cuba, la falta de libertades democráticas, la ausencia de prensa libre y las acusaciones de que la isla alberga a personas señaladas como “terroristas” por la administración de Donald Trump.
De Cossío defendió el modelo político cubano y rechazó las críticas. Por otra parte, afirmó que La Habana brindará su “pleno apoyo político” al gobierno de Nicolás Maduro.
No obstante, evitó precisar si ese respaldo podría traducirse en asistencia militar, más bien fue cauteloso y calificó la pregunta de "peligrosa", al tiempo que afirmó que "Cuba no irá a la guerra con Estados Unidos, le dará total apoyo político a Venezuela, apoyo solidario", subrayó.
Preguntas frecuentes sobre la situación energética y política en Cuba
¿Cómo afecta el embargo estadounidense a la crisis energética en Cuba?
El gobierno cubano culpa al embargo estadounidense por la crisis energética, argumentando que impide el acceso a mercados, tecnología y financiamiento necesarios para mantener y reparar la infraestructura eléctrica. Sin embargo, críticos del régimen señalan que la mala gestión interna y la corrupción también son factores importantes en la crisis actual.
¿Qué dice el viceministro cubano sobre los apagones en su propio hogar?
El viceministro Carlos Fernández de Cossío afirmó que en su vivienda se producen apagones “cada cuatro horas”, lo que provoca frustración en su familia. Sin embargo, sostiene que las protestas por esta situación, como cerrar calles, no son legítimas ni efectivas para resolver el problema energético.
¿Existe evidencia de injerencia extranjera en las protestas cubanas según el gobierno?
El viceministro cubano asegura que hay una "maquinaria muy bien financiada" desde Estados Unidos que incita a los cubanos a manifestarse contra el gobierno. Sin embargo, no presentó pruebas concretas más allá de mencionar mensajes en redes sociales como evidencia de esta injerencia.
¿Cuál es la postura del gobierno cubano ante las críticas internacionales sobre derechos humanos?
El gobierno cubano rechaza las críticas sobre derechos humanos y niega la existencia de presos políticos. Acusa a organizaciones internacionales de realizar informes sesgados y financiados por opositores al régimen. Defiende su modelo político y acusa a Estados Unidos de intentar desestabilizar al país.
¿Cómo responde Cuba a las acusaciones de trabajo forzoso en sus misiones médicas internacionales?
El gobierno cubano defiende sus misiones médicas como un acto de solidaridad internacional, asegurando que los médicos reciben su salario pleno y un estipendio en el extranjero. No obstante, informes independientes indican que el régimen retiene gran parte de los salarios pagados por los países receptores y que los médicos enfrentan restricciones y represalias si no participan.
