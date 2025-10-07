El sargazo saca de línea a la empresa Energás de Jaruco: Otro fenómeno "extraño" que afecta el SEN

Vídeos relacionados:

La narrativa oficial del régimen cubano sumó este lunes un nuevo capítulo a la larga lista de explicaciones inusuales que suele ofrecer cuando falla el ya deteriorado Sistema Eléctrico Nacional (SEN): el sargazo fue la causa, esta vez, de la salida de servicio de una unidad generadora de Energás Jaruco, en la provincia de Mayabeque.

En un escueto parte difundido a las 06:55 de la mañana por la Unión Eléctrica (UNE) a través de sus redes sociales, se informó que la Unidad 6 de Energás Jaruco quedó fuera de línea debido a la presencia de sargazo en el canal de entrada de la bomba centrífuga BC‑4705.

Captura de pantalla Facebook / UNE

La planta, que forma parte del esquema de generación eléctrica con gas natural y fuel en la costa norte cubana, quedó inoperativa “por tiempo indefinido” mientras se evalúan las condiciones para su reincorporación al sistema.

Aunque no se precisaron los megavatios afectados, se estima que la unidad aportaba entre 30 y 40 MW, una pérdida nada menor en medio de una frágil capacidad de generación nacional.

El mar como excusa: Un nuevo pretexto en una larga tradición de justificaciones

No es la primera vez que el entorno natural es señalado como culpable de los apagones en Cuba.

En los últimos años, los cubanos han tenido que escuchar explicaciones tan insólitas como truenos que provocan apagones, descargas eléctricas atmosféricas que afectan subestaciones, o tormentas locales que disparan todo el sistema.

Ahora, el sargazo —una macroalga marina que prolifera en el Caribe— entra en escena como nuevo antagonista.

Aunque la acumulación de sargazo ha generado problemas reales en infraestructuras costeras de otros países, como plantas desalinizadoras en México o estaciones de bombeo en República Dominicana, el hecho de que una planta energética quede fuera de servicio por algas en un canal sin que se hayan previsto medidas de protección o limpieza rutinaria, refuerza la percepción ciudadana de improvisación y precariedad.

Un sistema en ruinas

El SEN atraviesa uno de sus peores momentos desde el colapso energético de los años 90. Con termoeléctricas obsoletas, grupos electrógenos fuera de servicio, y una red de distribución inestable, cualquier evento —natural o no— puede provocar apagones masivos.

Según datos de la propia UNE, más del 60 % del parque generador presenta algún tipo de deterioro estructural o necesita repuestos que no están disponibles en el país.

En ese contexto, los “extraños fenómenos” que el régimen invoca como causas de los fallos adquieren un carácter casi simbólico: sirven como cortinas de humo para encubrir décadas de desinversión, gestión ineficaz y falta de planificación.

Falta de transparencia

Otro elemento común en estos reportes oficiales es la ausencia de detalles técnicos y plazos claros.

En el caso de Energás Jaruco, no se indicó cuántas horas llevaba el canal obstruido, si existía algún protocolo de limpieza, ni cuándo podría estar de nuevo en línea la unidad afectada. Tampoco se informó cómo afectaría esta salida al déficit de generación previsto para el día.

Mientras tanto, los apagones continúan golpeando a la población con cortes de más de 18 horas en varias provincias, sin que se vislumbre una solución estructural.

¿El problema es el sargazo?

Lo ocurrido en Jaruco es solo una muestra más de cómo el deterioro del sistema eléctrico cubano se expresa no solo en cifras, sino también en el absurdo creciente de las justificaciones oficiales.

La naturaleza ha sido convertida en el chivo expiatorio de un sistema que hace aguas, literalmente.

Mientras el régimen apunta al mar, al cielo o a fenómenos atmosféricos como causantes de los apagones, la realidad es que el verdadero “sargazo” que asfixia al SEN es la falta de mantenimiento, inversión y gestión profesional.