Tormenta tropical Jerry amenaza con lluvias e inundaciones en el Caribe oriental

A pesar de su apariencia desorganizada, la tormenta tropical Jerry ha ganado fuerza y se espera que roce la categoría de huracán mientras su centro gira hacia el norte de las Islas de Sotavento, en el borde noreste del Caribe, durante este jueves.

Según los modelos meteorológicos, la mayor parte de los vientos fuertes se localizan al este del centro del sistema, por lo que no se prevén condiciones sostenidas de tormenta tropical (vientos de más de 63 km/h) en la parte suroeste, que incluye a la mayoría de las islas.

No obstante, el paso de Jerry no será inofensivo, advirtió el Centro Nacional de Huracanes.

Su cola sudeste, cargada de humedad y ráfagas, traerá condiciones adversas desde esta noche hasta el sábado en zonas como Antigua y Barbuda, San Martín, San Cristóbal, Nevis, Montserrat y Guadalupe, todas bajo vigilancia de tormenta tropical por vientos que podrían superar los 63 km/h.

Además, el arrastre de bandas lluviosas asociadas al sistema podría generar acumulaciones importantes de agua y provocar inundaciones repentinas, especialmente en terrenos montañosos tanto de las Islas de Sotavento como de las Islas Vírgenes, subrayó el parte meteorológico.

Un frente frío anticipado, que cruzará Florida este fin de semana, será el responsable de desviar a Jerry mar adentro.

Según las previsiones, el sistema no representa peligro para Estados Unidos ni para Bermudas, isla que aún se recupera de los efectos recientes de Imelda.

En cambio, la atención meteorológica se concentra en una tormenta costera no tropical en desarrollo frente a las Carolinas, que podría transformarse en un cuasi-nor’easter entre sábado y lunes, afectando con vientos superiores a 70 km/h y lluvias intensas desde las Carolinas hasta el noreste estadounidense.

Charleston y otras localidades del litoral atlántico ya han comenzado a sufrir inundaciones costeras, que se intensificarán con la marea alta del viernes en la mañana. Se esperan varios ciclos de inundaciones moderadas a severas durante el fin de semana.

Aunque el sistema costero es de origen no tropical, no se descarta que evolucione hacia un ciclón subtropical a inicios de la próxima semana. Si lo hace, recibiría el nombre de Karen, aunque este posible cambio no alterará las condiciones adversas previstas para la costa este de EE. UU.

Mientras tanto, una baja presión no tropical —designada como Invest 96L— genera condiciones de tormenta al noroeste de las islas Azores. Este sistema, en una latitud poco común para ciclones tropicales, intenta generar convección cerca de su centro, pero solo tiene una ventana estrecha para desarrollarse.

De lograr convertirse brevemente en ciclón tropical o subtropical, sería un evento inusual sin impacto para tierra firme, y de corta duración.

