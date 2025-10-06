Área de baja presión en el Atlántico con alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical

Vídeos relacionados:

Una zona de baja presión en el Atlántico tiene muchas probabilidades de convertirse en un ciclón tropical en los próximos días.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (NHC), el área, con un 80% de probabilidades de desarrollo estaría acercándose al norte de las Islas de Sotavento entre el jueves y el viernes.

Se trata de una amplia área de baja presión asociada con una onda tropical de baja latitud, que continúa produciendo una gran área de nubosidad desorganizada y aguaceros varios cientos de millas al suroeste de las Islas de Cabo Verde, se lee en el parte ampliado del NHC.

Las condiciones ambientales parecen propicias para el desarrollo gradual de este sistema, y una depresión tropical es probable que se forme a mediados de la semana a medida que se mueve rápidamente a través del Atlántico tropical central, precisa la información.

La pasada semana, el NHC mantuvo vigilancia sobre dos zonas de bajas presiones que no terminaron desarrollándose.

Uno de ellos, provocó intensas lluvias en el oriente cubano, donde se reportaron dos fallecidos en la provincia de Santiago de Cuba por derrumbes en sus viviendas durante las precipitaciones.

Lo más leído hoy:

La temporada ciclónica 2025 suma ya cuatro ciclones con categoría mínima de huracán: Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda.

Hace dos semanas, el huracán Humberto llegó brevemente a ser una tormenta de categoría 5, con vientos que superaron los 250 km/h, antes de debilitarse ligeramente.

Esta intensidad y velocidad en la formación de tormentas mayores no se veía desde 1935, y es considerada por los expertos como una señal de la aceleración del cambio climático.

Preguntas frecuentes sobre la formación de ciclones tropicales en el Atlántico