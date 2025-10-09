Con apagones en toda Cuba, trabajadores de la Unión Eléctrica marchan por Palestina

En medio de una de las peores crisis energéticas de los últimos años en Cuba, con apagones que superan las 20 horas en varias provincias, los trabajadores de la Unión Eléctrica (UNE) acudieron este jueves hacia la Tribuna Antimperialista José Martí en La Habana, para participar en un acto de solidaridad con Palestina.

"Con la convicción que nos caracteriza, levantamos nuestras voces por la paz, la justicia y la solidaridad entre los pueblos", publicó la UNE en Facebook, con imágenes de sus empleados y de trabajadores del Ministerio de Energía y Minas movilizados hacia la concentración.

El diario Granma anunció actos en toda la isla bajo el lema de "solidaridad con Palestina", destacando el que tuvo lugar en la capital desde las 7:30 am, transmitido en vivo por la televisión estatal.

El gesto, en medio de la parálisis casi total del sistema eléctrico nacional, generó indignación entre los ciudadanos, que lo consideran otro ejemplo de las prioridades distorsionadas del régimen.

"Lo que tienen que hacer es dirigirse pero a las termoeléctricas pa' ver si se acaba el problema de los apagones", cuestionó un padre de familia.

"Ya que se levantaron temprano, vayan a ver cómo generan electricidad, que tienen a Cuba oscura", criticó otro usuario.

Los comentarios se multiplicaron en la publicación de la UNE, cargados de ironía, frustración y enojo.

"Empecé leyendo con esperanzas de que se manifestaban en apoyo al pueblo cubano, a sus propias familias que no tienen luz eléctrica", señaló una emigrada.

Otros tildaron la marcha de "circo" y de "puro teatro", recordando que mientras la Isla permanece a oscuras y sin soluciones concretas, el gobierno sigue organizando actos políticos.

Un periodista se refirió a la inutilidad de la manifestación. "¿Alguno de los presentes se habrá enterado que ya Israel y Hamas aprobaron el plan de paz del presidente Trump?", dijo.

El descontento se profundiza porque la crisis eléctrica no cede.

La propia UNE anunció que a las 6:00 am de este miércoles, la disponibilidad de generación era de apenas 1,600 MW frente a una demanda de 2,660 MW, lo que dejó un déficit de 1,086 MW.

Para el horario pico nocturno, estima una afectación de hasta 1,590 MW, lo que implica que cientos de miles de hogares se quedarán nuevamente sin servicio durante casi toda la noche.

Captura de Facebook / CubaSí

Aun así, mientras el país entero sufre cortes prolongados, el oficialismo reforzó su agenda propagandística.

Captura de Facebook / Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba

Otros organismos, como la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Ministerio de Finanzas y Precios, también reportaron su asistencia a la marcha.

Para la ciudadanía, la escena resulta indignante: mientras las familias cubanas carecen de electricidad, agua, alimentos y medicinas, los trabajadores de la entidad responsable de mantener encendido al país son movilizados para sostener la agenda política del régimen.

Como resumió una internauta desde Matanzas: "Este país está peor que Gaza, con más de 28 horas de apagones y las termoeléctricas averiadas, y ellos marchando".

