Con apagones en toda Cuba, trabajadores de la Unión Eléctrica marchan por Palestina

En medio de una de las peores crisis energéticas de los últimos años en Cuba, con apagones que superan las 20 horas en varias provincias, los trabajadores de la Unión Eléctrica (UNE) acudieron este jueves hacia la Tribuna Antimperialista José Martí en La Habana, para participar en un acto de solidaridad con Palestina.
"Con la convicción que nos caracteriza, levantamos nuestras voces por la paz, la justicia y la solidaridad entre los pueblos", publicó la UNE en Facebook, con imágenes de sus empleados y de trabajadores del Ministerio de Energía y Minas movilizados hacia la concentración.
El diario Granma anunció actos en toda la isla bajo el lema de "solidaridad con Palestina", destacando el que tuvo lugar en la capital desde las 7:30 am, transmitido en vivo por la televisión estatal.
El gesto, en medio de la parálisis casi total del sistema eléctrico nacional, generó indignación entre los ciudadanos, que lo consideran otro ejemplo de las prioridades distorsionadas del régimen.
"Lo que tienen que hacer es dirigirse pero a las termoeléctricas pa' ver si se acaba el problema de los apagones", cuestionó un padre de familia.
"Ya que se levantaron temprano, vayan a ver cómo generan electricidad, que tienen a Cuba oscura", criticó otro usuario.
Lo más leído hoy:
Los comentarios se multiplicaron en la publicación de la UNE, cargados de ironía, frustración y enojo.
"Empecé leyendo con esperanzas de que se manifestaban en apoyo al pueblo cubano, a sus propias familias que no tienen luz eléctrica", señaló una emigrada.
Otros tildaron la marcha de "circo" y de "puro teatro", recordando que mientras la Isla permanece a oscuras y sin soluciones concretas, el gobierno sigue organizando actos políticos.
Un periodista se refirió a la inutilidad de la manifestación. "¿Alguno de los presentes se habrá enterado que ya Israel y Hamas aprobaron el plan de paz del presidente Trump?", dijo.
El descontento se profundiza porque la crisis eléctrica no cede.
La propia UNE anunció que a las 6:00 am de este miércoles, la disponibilidad de generación era de apenas 1,600 MW frente a una demanda de 2,660 MW, lo que dejó un déficit de 1,086 MW.
Para el horario pico nocturno, estima una afectación de hasta 1,590 MW, lo que implica que cientos de miles de hogares se quedarán nuevamente sin servicio durante casi toda la noche.
Aun así, mientras el país entero sufre cortes prolongados, el oficialismo reforzó su agenda propagandística.
Otros organismos, como la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Ministerio de Finanzas y Precios, también reportaron su asistencia a la marcha.
Para la ciudadanía, la escena resulta indignante: mientras las familias cubanas carecen de electricidad, agua, alimentos y medicinas, los trabajadores de la entidad responsable de mantener encendido al país son movilizados para sostener la agenda política del régimen.
Como resumió una internauta desde Matanzas: "Este país está peor que Gaza, con más de 28 horas de apagones y las termoeléctricas averiadas, y ellos marchando".
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y las prioridades del gobierno cubano
¿Por qué hay apagones tan prolongados en Cuba?
La crisis energética en Cuba se debe a un déficit significativo en la generación de electricidad, causado por la falta de combustible importado, el deterioro de la infraestructura eléctrica y mantenimientos insuficientes en las termoeléctricas. Esta situación ha llevado a apagones que superan las 20 horas en varias provincias, afectando gravemente la vida cotidiana de los cubanos.
¿Cuál es la reacción de los ciudadanos cubanos ante la marcha de la Unión Eléctrica por Palestina?
La marcha de la Unión Eléctrica en solidaridad con Palestina generó indignación entre los ciudadanos cubanos, quienes consideran que el gobierno tiene prioridades distorsionadas al enfocarse en actos políticos mientras la crisis energética sigue sin resolverse. Los comentarios en redes sociales reflejan frustración y enojo, ya que el pueblo sufre apagones prolongados mientras el régimen organiza eventos de propaganda.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria en Cuba?
Los apagones prolongados en Cuba afectan severamente la vida diaria de los ciudadanos, provocando falta de acceso a agua, deterioro de alimentos refrigerados y medicinas, interrupciones en el transporte y servicios públicos. Esto genera un clima de incertidumbre y desesperación en la población, que se ve obligada a enfrentar condiciones de vida inhumanas.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para solucionar la crisis energética?
El gobierno cubano ha intentado mitigar la crisis energética mediante la instalación de parques solares fotovoltaicos y el mantenimiento de algunas termoeléctricas. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para resolver el déficit de generación, y la población continúa sufriendo apagones prolongados. La falta de soluciones estructurales y la dependencia de combustibles importados agravan el problema.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.