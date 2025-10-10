Miami pierde su icónico paso de arcoíris en Ocean Drive por orden del gobernador Ron DeSantis

Vídeos relacionados:

El emblemático paso peatonal de colores arcoíris en Ocean Drive, símbolo de inclusión y orgullo LGBTQ+ en Miami Beach, fue removido por orden del estado de Florida.

La medida se ejecutó el lunes, dos días después de que las autoridades locales perdieran su apelación contra la disposición del Departamento de Transporte estatal.

Brigadas estatales levantaron los adoquines multicolores dejando la intersección pavimentada con asfalto. Las piezas fueron recolectadas por empleados públicos de la ciudad para un posible uso futuro, según confirmó el comisionado Alex Fernández.

“Incluso si ya no está en la calle, este paso representaba décadas de lucha por derechos civiles, contra la discriminación y por la visibilidad de la comunidad LGBTQ+”, expresó Fernández.

El cruce, diseñado por Savino & Miller Design Studio e instalado en 2018, combinaba terrazzo multicolor en un patrón Art Decó, estilo característico de la ciudad. Durante años fue un punto turístico y un símbolo de seguridad vial, con un índice de accidentes inferior al promedio de la zona.

La eliminación ocurre tras una orden emitida por la administración del gobernador republicano Ron DeSantis, que instruyó a todos los municipios a borrar el arte callejero en sus carreteras o arriesgarse a perder fondos estatales. La orden ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos como una ofensiva contra los símbolos de diversidad.

El estado había fijado un plazo hasta inicios de septiembre para que ciudades como Miami Beach, Key West y Fort Lauderdale eliminaran los pasos peatonales arcoíris.

“No permitiremos que nuestras carreteras sean tomadas para fines políticos”, declaró DeSantis y aseguró que la medida responde a la necesidad de mantener en el estado "estándares de seguridad vial coherentes".

