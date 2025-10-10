Miami pierde su icónico paso de arcoíris en Ocean Drive por orden del gobernador Ron DeSantis

Vídeos relacionados:
El emblemático paso peatonal de colores arcoíris en Ocean Drive, símbolo de inclusión y orgullo LGBTQ+ en Miami Beach, fue removido por orden del estado de Florida.
La medida se ejecutó el lunes, dos días después de que las autoridades locales perdieran su apelación contra la disposición del Departamento de Transporte estatal.
Brigadas estatales levantaron los adoquines multicolores dejando la intersección pavimentada con asfalto. Las piezas fueron recolectadas por empleados públicos de la ciudad para un posible uso futuro, según confirmó el comisionado Alex Fernández.
“Incluso si ya no está en la calle, este paso representaba décadas de lucha por derechos civiles, contra la discriminación y por la visibilidad de la comunidad LGBTQ+”, expresó Fernández.
El cruce, diseñado por Savino & Miller Design Studio e instalado en 2018, combinaba terrazzo multicolor en un patrón Art Decó, estilo característico de la ciudad. Durante años fue un punto turístico y un símbolo de seguridad vial, con un índice de accidentes inferior al promedio de la zona.
La eliminación ocurre tras una orden emitida por la administración del gobernador republicano Ron DeSantis, que instruyó a todos los municipios a borrar el arte callejero en sus carreteras o arriesgarse a perder fondos estatales. La orden ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos como una ofensiva contra los símbolos de diversidad.
El estado había fijado un plazo hasta inicios de septiembre para que ciudades como Miami Beach, Key West y Fort Lauderdale eliminaran los pasos peatonales arcoíris.
“No permitiremos que nuestras carreteras sean tomadas para fines políticos”, declaró DeSantis y aseguró que la medida responde a la necesidad de mantener en el estado "estándares de seguridad vial coherentes".
Preguntas frecuentes sobre la eliminación del paso de arcoíris en Ocean Drive
¿Por qué se eliminó el paso peatonal de arcoíris en Ocean Drive?
El paso peatonal de arcoíris en Ocean Drive fue eliminado por orden del estado de Florida, que consideró que no cumplía con las normas estatales de control del tráfico. El gobernador Ron DeSantis ordenó borrar el arte callejero en carreteras o los municipios perderían fondos estatales.
¿Qué simbolizaba el paso peatonal de arcoíris en Miami Beach?
El paso peatonal de arcoíris en Miami Beach era un símbolo de inclusión y orgullo LGBTQ+, diseñado para representar décadas de lucha por derechos civiles y visibilidad de la comunidad LGBTQ+. Además, era un homenaje al legado de Leonard Horowitz y al estilo Art Decó de la ciudad.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad ante la eliminación del paso de arcoíris?
La eliminación del paso de arcoíris ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y activistas como una ofensiva contra los símbolos de diversidad e inclusión. El comisionado Alex Fernández expresó que la decisión es desgarradora y contraria al desempeño seguro del cruce.
¿Qué acciones planea tomar Miami Beach tras la eliminación del paso peatonal?
Miami Beach planea buscar otras formas de celebrar la inclusión y diversidad, pese a la eliminación del paso peatonal. El comisionado Fernández aseguró que la ciudad seguirá promoviendo los valores de diversidad e igualdad.
