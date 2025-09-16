DeSantis intensifica ofensiva contra símbolos LGBTQ+ en Florida: Ahora prohíbe arte callejero

Vídeos relacionados:

En Florida, las expresiones artísticas en calles y cruces peatonales se han convertido en el nuevo objetivo de la política estatal.

Una orden reciente prohíbe todo tipo de pintura en espacios viales que transmita mensajes sociales o políticos, afectando de manera directa a los símbolos del orgullo LGBTQ+.

Según reportó la agencia AP, el Departamento de Transporte de Florida emitió un memorando que prohíbe el denominado “arte superficial” en pasos peatonales, aceras e intersecciones.

La medida, impulsada por la administración del gobernador republicano Ron DeSantis, advierte que las ciudades que incumplan podrían perder acceso a fondos estatales destinados a infraestructura.

La disposición obliga a eliminar los pasos peatonales con los colores del arcoíris que se habían convertido en emblemas de diversidad en varias localidades.

En Orlando, trabajadores estatales cubrieron de pintura gris el cruce frente al club Pulse, donde 49 personas fueron asesinadas en 2016 en la peor masacre contra la comunidad LGBTQ+ en el país hasta ese momento.

Según AP, la reacción no se hizo esperar: activistas, colectivos artísticos y ciudadanos han respondido con protestas simbólicas.

Una restauradora de Orlando, por ejemplo, cedió decenas de plazas de aparcamiento para que artistas las llenaran de colores como gesto de resistencia.

En Sarasota, una iglesia comunitaria pintó un tramo de 500 pies con los colores del arcoíris en señal de apoyo a la diversidad.

Críticos sostienen que la medida no es aislada, sino parte de una serie de acciones del gobierno de DeSantis contra los derechos LGBTQ+, que incluyen restricciones a la educación sobre identidad de género y a los tratamientos de afirmación de género.

“El arte siempre ha sido resistencia y sanación. Si borran los símbolos de orgullo, crearemos más”, afirmó una de las organizadoras citada por AP.

En agosto, DeSantis ordenó a las ciudades del estado eliminar los pasos peatonales pintados con los colores del arcoíris y advirtió que, de no hacerlo, podrían perder millones de dólares en financiamiento.

La medida afecta a comunidades como Miami Beach, Key West y Fort Lauderdale, donde se han instalado estos símbolos de orgullo LGBTQ e inclusión.

En ese momento se informó que los municipios tenían de plazo hasta inicios de septiembre para cumplir con la disposición.

En el caso de Miami Beach, la fecha límite era el 4 de septiembre.

El comisionado Alex Fernández aseguró que se plantearía una apelación en la reunión del 3 de septiembre y defendió que estos pasos arcoíris “son un símbolo de seguridad no solo para la comunidad LGBTQ, sino también para los demás residentes”.

Entre los primeros borrados estuvo el cruce frente al club Pulse, en Orlando, lugar de la masacre de 2016 que dejó 49 víctimas.

