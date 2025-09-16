¡El mejor regalo! Cubana sorprende a su mujer con un Porsche por su cumpleaños en EE.UU.

Una cubana residente en Estados Unidos se volvió viral en TikTok tras sorprender a su esposa con un lujoso regalo de cumpleaños: un Porsche, acompañado de flores y un oso de peluche.

El emotivo momento fue compartido en el perfil de TikTok @noris_tuti, donde se observa a la homenajeada salir al balcón incrédula, tapándose el rostro con las manos y luego bajando corriendo para descubrir la sorpresa.

Sobre el auto, un Porsche Panamera en color verde mate, la esperaba un ramo de rosas rojas y blancas, además de un oso en una caja transparente. Entre lágrimas y sonrisas, la joven no podía creer el gesto de su pareja y expresó:

“Dios mío, qué emoción, lloré. Te amo, mi amor. Hemos estado en las buenas y en las malas. No se trata de ser una linda pareja, se trata de ser un tremendo equipo”.

El video ya acumula miles de reproducciones y reacciones en TikTok, donde usuarios han dejado comentarios celebrando el amor y la complicidad de la pareja.

Este tipo de gestos se han vuelto cada vez más populares en redes sociales, donde muchos documentan momentos íntimos y celebraciones que rápidamente captan la atención del público.

