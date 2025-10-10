Jardiel se reencuentra en Miami con su hija, fruto de su relación con Cuqui La Mora: "Acabando con el viejo"

El humorista cubano Jardiel González vivió un momento cargado de emociones tras reencontrarse con su hija en Miami, luego de pasar siete años fuera de esa ciudad.
La joven, de 18 años, es fruto de la relación que Jardiel mantuvo en el pasado con la también humorista cubana Aleanis Jáuregui, conocida popularmente como Cuqui La Mora.
El emotivo reencuentro fue compartido por la propia hija del artista en su cuenta de TikTok, donde publicó un video en el que aparecen ambos bromeando y jugando con agua, mostrando la buena sintonía que mantienen pese al tiempo separados.
En las imágenes se ve a padre e hija riendo y disfrutando juntos, lo que ha conmovido a seguidores en redes sociales que celebraron la escena como una muestra de amor familiar y reconciliación.
La llegada de Jardiel a Miami fue anunciada recientemente por él mismo a través de sus redes sociales, donde compartió su alegría por volver a la ciudad después de siete años. El humorista no detalló cuánto tiempo permanecerá en Estados Unidos ni si su regreso será definitivo.
El reencuentro entre Jardiel y su hija no solo ha emocionado a sus seguidores, sino que también ha avivado el interés por la vida personal del artista, muy querido por el público cubano tanto dentro como fuera de la isla.
Preguntas frecuentes sobre el reencuentro de Jardiel González en Miami
¿Quién es Jardiel González y por qué es conocido?
Jardiel González es un humorista cubano conocido por su estilo satírico y desenfadado. Ha ganado popularidad tanto en Cuba como en el extranjero gracias a su talento para abordar con humor las diferencias culturales y sociales que experimenta en sus viajes, especialmente entre Cuba, España y Estados Unidos.
¿Cómo fue el reencuentro de Jardiel con su hija en Miami?
El reencuentro entre Jardiel y su hija en Miami fue un momento muy emotivo, después de siete años sin verse. El encuentro fue compartido en TikTok por su hija, mostrando a ambos bromeando y jugando, lo que refleja la buena relación que mantienen a pesar del tiempo separados. Este momento ha conmovido a muchos seguidores en redes sociales.
¿Cuál ha sido la reacción del público ante el regreso de Jardiel a Miami?
El regreso de Jardiel a Miami ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes han celebrado su retorno y el emotivo reencuentro con su hija. Miami es una ciudad significativa en su vida y carrera, siendo un lugar donde ha dejado una huella importante en su trayectoria artística.
¿Qué importancia tiene Miami en la vida de Jardiel González?
Miami ocupa un lugar especial en la vida de Jardiel, tanto a nivel personal como profesional. Fue en Miami donde Jardiel realizó actuaciones significativas en 2018, y donde ha mantenido contacto con antiguos compañeros del grupo humorístico Punto y Coma. Su regreso a esta ciudad marca un reencuentro con una parte importante de su historia.
