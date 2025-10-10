Jardiel se reencuentra en Miami con su hija, fruto de su relación con Cuqui La Mora: "Acabando con el viejo"

El humorista cubano Jardiel González vivió un momento cargado de emociones tras reencontrarse con su hija en Miami, luego de pasar siete años fuera de esa ciudad.

La joven, de 18 años, es fruto de la relación que Jardiel mantuvo en el pasado con la también humorista cubana Aleanis Jáuregui, conocida popularmente como Cuqui La Mora.

El emotivo reencuentro fue compartido por la propia hija del artista en su cuenta de TikTok, donde publicó un video en el que aparecen ambos bromeando y jugando con agua, mostrando la buena sintonía que mantienen pese al tiempo separados.

En las imágenes se ve a padre e hija riendo y disfrutando juntos, lo que ha conmovido a seguidores en redes sociales que celebraron la escena como una muestra de amor familiar y reconciliación.

La llegada de Jardiel a Miami fue anunciada recientemente por él mismo a través de sus redes sociales, donde compartió su alegría por volver a la ciudad después de siete años. El humorista no detalló cuánto tiempo permanecerá en Estados Unidos ni si su regreso será definitivo.

El reencuentro entre Jardiel y su hija no solo ha emocionado a sus seguidores, sino que también ha avivado el interés por la vida personal del artista, muy querido por el público cubano tanto dentro como fuera de la isla.

