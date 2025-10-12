¿Qué es un pan con bistec? Cuquita la Mora lo explica sin pelos en la lengua

Cuquita La mora en el lanzamiento de la Fundación Cubana Anticomunista de Alex Otaola

La popular humorista cubana Cuquita la Mora volvió a hacer de las suyas con una definición muy particular, y sin ningún filtro, sobre un personaje típico en el exilio cubano: el “pan con bistec”.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Cuquita explicó que no todo recién llegado a Estados Unidos entra en esa categoría.

“Tú puedes ser recién llegado y no ser pan con bistec. Y tú puedes ser pan con bistec y no ser recién llegado”, dijo, arrancando risas entre sus seguidores.

Pero fue más allá. Según su definición, “un pan con bistec es aquel cubano que vive en Estados Unidos a comerse el pan con bistec y lo quiere cagar allá (Cuba)”, en referencia a quienes disfrutan las ventajas del sistema estadounidense, pero mantienen una doble moral o actitudes cuestionables respecto a su entorno o sus vínculos con Cuba.

También hizo mención al “pan con bistec ciudadano”, que ya tiene sus “jevitas allá”, en tono de sátira sobre los cubanos que, aun después de años en EE. UU., siguen con ciertas costumbres o actitudes muy particulares que provocan todo tipo de comentarios.

En los comentarios del video, la artista reveló que su intervención formó parte del lanzamiento de la Fundación Cubana Anticomunista, impulsada por el influencer y activista Alex Otaola.

Entre los asistentes estuvieron el congresista Carlos Giménez, la activista Rosa María Payá y el influencer Eliécer Ávila, quienes respaldaron públicamente la iniciativa.

“Increíble noche en el lanzamiento de la Fundación Cubana Anticomunista de Alex Otaola. Feliz y agradecida de estar ahí con mi humor y mis ansias de libertad”, escribió.

En Facebook, la comediante cubana calificó la noche como “espectacular” y de ella agregó: “una de las mejores que he tenido en este gran país como artista y como cubana”.

El video no tardó en viralizarse logrando una gran cantidad de reacciones y arrancando elogios entre sus seguidores. “Ahora están llegando los pan con tripas”, dijo uno de ellos haciendo alusión a un nuevo tipo de emigración cubana.

