Alex Otaola lanza en Miami la Fundación Cubana Anticomunista: "Vamos a liberar a Cuba"

El influencer y activista cubano Alex Otaola presentó este sábado en Miami la Fundación Cubana Anticomunista (FCA), durante una cena de recaudación celebrada en el suroeste de la ciudad, ante decenas de invitados, líderes del exilio y representantes políticos.
Otaola, presidente de la organización, aseguró que la FCA busca enfrentar la expansión del comunismo y consolidar un movimiento político internacional.
“Nosotros somos la gente que va a cambiar la historia”, dijo en su discurso, marcado por llamados a la unidad, la fe y la acción.
La velada, que combinó música, gastronomía y activismo, cerró con una ovación y el grito de “¡Cuba será libre!”. Según sus organizadores, los fondos recaudados se destinarán a proyectos educativos y campañas de comunicación.
El comunicador describió al comunismo como “una enfermedad” y prometió llevar su mensaje a universidades, iglesias y parlamentos. “Defiendan, inspírense y nunca, pero nunca se callen”, exhortó.
Entre los asistentes estuvieron el congresista Carlos Giménez, la activista Rosa María Payá y el influencer Eliécer Ávila, quienes respaldaron públicamente la iniciativa.
“La libertad siempre gana”, concluyó Otaola, visiblemente emocionado, tras una noche de apoyo al activismo anticomunista cubano en el exilio.
Preguntas frecuentes sobre la Fundación Cubana Anticomunista y el activismo de Alex Otaola
¿Qué es la Fundación Cubana Anticomunista (FCA) y cuál es su objetivo?
La Fundación Cubana Anticomunista (FCA) es una organización presentada por Alex Otaola en Miami que busca enfrentar la expansión del comunismo y consolidar un movimiento político internacional. La FCA se centra en la unidad, la fe y la acción para cambiar la historia de Cuba y liberar al país del régimen comunista.
¿Cómo planea Alex Otaola financiar las actividades de la FCA?
Alex Otaola planea financiar las actividades de la Fundación Cubana Anticomunista a través de cenas de recaudación y eventos similares. Los fondos recaudados se destinarán a proyectos educativos y campañas de comunicación para llevar el mensaje anticomunista a universidades, iglesias y parlamentos.
¿Quiénes respaldan la Fundación Cubana Anticomunista?
La Fundación Cubana Anticomunista cuenta con el respaldo de diversas figuras del exilio cubano y la política estadounidense. Entre los asistentes a su presentación estuvieron el congresista Carlos Giménez, la activista Rosa María Payá y el influencer Eliécer Ávila, quienes apoyaron públicamente la iniciativa.
¿Qué otras acciones ha promovido Alex Otaola contra el régimen cubano?
Alex Otaola ha promovido diversas acciones para presionar al régimen cubano, incluyendo un llamado a un “parón total” de remesas, viajes y ayudas desde el exterior. Otaola cree que una paralización completa podría derrumbar al sistema en menos de tres meses y ha instado a la comunidad cubana en el exilio a ejercer presión política en Estados Unidos.
