Alex Otaola lanza en Miami la Fundación Cubana Anticomunista: "Vamos a liberar a Cuba"

El influencer y activista cubano Alex Otaola presentó este sábado en Miami la Fundación Cubana Anticomunista (FCA), durante una cena de recaudación celebrada en el suroeste de la ciudad, ante decenas de invitados, líderes del exilio y representantes políticos.

Otaola, presidente de la organización, aseguró que la FCA busca enfrentar la expansión del comunismo y consolidar un movimiento político internacional.

“Nosotros somos la gente que va a cambiar la historia”, dijo en su discurso, marcado por llamados a la unidad, la fe y la acción.

La velada, que combinó música, gastronomía y activismo, cerró con una ovación y el grito de “¡Cuba será libre!”. Según sus organizadores, los fondos recaudados se destinarán a proyectos educativos y campañas de comunicación.

El comunicador describió al comunismo como “una enfermedad” y prometió llevar su mensaje a universidades, iglesias y parlamentos. “Defiendan, inspírense y nunca, pero nunca se callen”, exhortó.

Entre los asistentes estuvieron el congresista Carlos Giménez, la activista Rosa María Payá y el influencer Eliécer Ávila, quienes respaldaron públicamente la iniciativa.

Lo más leído hoy:

“La libertad siempre gana”, concluyó Otaola, visiblemente emocionado, tras una noche de apoyo al activismo anticomunista cubano en el exilio.

Preguntas frecuentes sobre la Fundación Cubana Anticomunista y el activismo de Alex Otaola