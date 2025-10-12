Cacatúa rebelde se va contra Preña Palma: “¡Cómo vas a tener ese animal suelto!”

Una cacatúa se ha robado el show en redes sociales tras protagonizar un curioso incidente con el influencer cubano Maikel Martín, conocido como Preña Palma.
El ave, que estaba suelta en el patio de su casa, se acercó con sigilo hasta donde se encontraba Maikel y, sin previo aviso, le dio un fuerte picotazo en el pie.
El susto que se llevó fue tal que soltó un grito y provocó la risa a miles de seguidores. El momento fue captado por una cámara de seguridad de la vivienda y publicado por el influencer José Mesa, más conocido como Yoyi (@yoyioficial).
En el video se escucha cómo Preña Palma reclama: “¡Cómo vas a tener ese animal suelto!”. Yoyi asegura que "el odio de la cacatúa contra Maikel es demasiado".
Las redes no han parado de comentar el "ataque" de la cacatúa, que ha sido bautizada como “la influencer rebelde”.
Preguntas Frecuentes sobre el Incidente de la Cacatúa y Preña Palma
¿Qué ocurrió entre la cacatúa y el influencer Preña Palma?
La cacatúa le dio un fuerte picotazo en el pie al influencer cubano Maikel Martín, conocido como Preña Palma. Este incidente fue captado por una cámara de seguridad y el video fue compartido por el influencer José Mesa, alias Yoyi, en redes sociales, generando risas entre los seguidores.
¿Por qué el video de la cacatúa y Preña Palma se volvió viral?
El video se volvió viral porque muestra un momento inesperado y gracioso, cuando la cacatúa ataca a Preña Palma, lo que provocó un grito de sorpresa del influencer. Este tipo de contenido tiende a provocar una reacción divertida y a ser compartido ampliamente en redes sociales.
¿Cuál fue la reacción de Preña Palma al ataque de la cacatúa?
Preña Palma reaccionó con sorpresa y reclamó: “¡Cómo vas a tener ese animal suelto!”. Esta reacción se convirtió en parte del humor del video, que rápidamente captó la atención de los usuarios en redes sociales.
