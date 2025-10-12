Cacatúa rebelde se va contra Preña Palma: “¡Cómo vas a tener ese animal suelto!”

Una cacatúa se ha robado el show en redes sociales tras protagonizar un curioso incidente con el influencer cubano Maikel Martín, conocido como Preña Palma.

El ave, que estaba suelta en el patio de su casa, se acercó con sigilo hasta donde se encontraba Maikel y, sin previo aviso, le dio un fuerte picotazo en el pie.

El susto que se llevó fue tal que soltó un grito y provocó la risa a miles de seguidores. El momento fue captado por una cámara de seguridad de la vivienda y publicado por el influencer José Mesa, más conocido como Yoyi (@yoyioficial).

En el video se escucha cómo Preña Palma reclama: “¡Cómo vas a tener ese animal suelto!”. Yoyi asegura que "el odio de la cacatúa contra Maikel es demasiado".

Las redes no han parado de comentar el "ataque" de la cacatúa, que ha sido bautizada como “la influencer rebelde”.

Preguntas Frecuentes sobre el Incidente de la Cacatúa y Preña Palma