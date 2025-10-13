Aeropuerto de Miami ofrece habitaciones privadas para mejorar el descanso de viajeros: ¿Cómo es el servicio?

Vídeos relacionados:

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) incorporará a partir de este otoño un nuevo servicio de habitaciones privadas por hora para los pasajeros en tránsito.

La iniciativa, impulsada por la empresa Wait N’ Rest, busca ofrecer una alternativa práctica y silenciosa al descanso improvisado en bancos y suelos, una escena habitual en este aeropuerto, frecuentemente señalado por su falta de espacios adecuados para estancias largas o escalas nocturnas.

Aunque Miami se suma tarde a una tendencia ya presente en aeropuertos como los de Atlanta, Charlotte y Filadelfia, el proyecto pretende responder a años de críticas de los usuarios, quienes han señalado deficiencias en el confort, el acceso a zonas de descanso seguras y la calidad general del servicio.

Un servicio mínimo, pero necesario

Las nuevas habitaciones estarán disponibles dentro de dos terminales del aeropuerto:

-En el Concourse D (Terminal Norte), a inaugurarse a finales de noviembre.

-En el Concourse H (Terminal Sur), poco después.

Lo más leído hoy:

Cada módulo tendrá aproximadamente 34 pies cuadrados (unos 3.1 m²), según reveló Telemundo 51, y ofrecerá:

-Paredes insonorizadas.

-Cama o sofá con ropa de cama limpia.

-Wi-Fi y tomacorrientes.

-Aire acondicionado y control de temperatura personalizable.

Check-in y check-out automatizados

Según reportes adicionales, se prevé también la disponibilidad de cabinas dobles -pensadas para parejas o familias- con baño y ducha privados, escritorio, televisión con servicio de streaming y funcionamiento las 24 horas del día.

El servicio, sin embargo, no es gratuito ni especialmente económico:

-Las habitaciones individuales costarán cerca de $36 por hora.

-Las dobles, alrededor de $60 por hora.

Un aeropuerto con muchas quejas previas

Durante años, los pasajeros que transitan por MIA han recurrido a redes sociales y foros de viajes para quejarse por la falta de áreas de descanso, la escasa limpieza en zonas comunes, la carencia de enchufes disponibles, y la ausencia de espacios seguros para dormir durante escalas.

Las largas distancias entre terminales y el limitado acceso a servicios nocturnos han sido otros puntos recurrentes de crítica.

En ese contexto, la instalación de estas cabinas parece más una respuesta tardía a un problema acumulado que una innovación.

Aunque la medida apunta a mejorar la experiencia de determinados perfiles de viajeros, el acceso estará limitado por el costo y no sustituye la necesidad de que el aeropuerto mejore sus servicios gratuitos y su infraestructura básica.

Diferencias frente al MIA Hotel

Actualmente, la única alternativa formal de alojamiento dentro del aeropuerto es el MIA Hotel, ubicado en el Concourse E.

Se trata de un hotel tradicional, con habitaciones completas, desayuno, opción pet friendly y acceso directo a mostradores y restaurantes.

Sin embargo, no ofrece tarifas por horas, y las habitaciones cuestan alrededor de $190 por noche, lo que lo vuelve inaccesible para quienes solo necesitan descansar unas horas.

Un contrato con proyecciones económicas, pero sin claridad sobre su impacto real

El contrato firmado entre el condado de Miami-Dade y Wait N’ Rest contempla una duración inicial de cinco años, con posibilidad de renovación por otros cinco.

Si se cumple todo el potencial proyectado, el condado podría ingresar hasta 10 millones de dólares, con un beneficio del 25% de las ganancias generadas.

No obstante, más allá de las cifras, no está claro cuánto contribuirá esta solución parcial a mejorar la experiencia global de los usuarios, especialmente en un aeropuerto que mueve más de 50 millones de pasajeros anuales y que sigue lidiando con problemas estructurales y logísticos de fondo.

¿Quién puede beneficiarse realmente de estas salas privadas?

Este nuevo servicio está orientado, sobre todo, a tres tipos de usuarios:

-Pasajeros en tránsito nocturno o con largas escalas, que no quieren (o no pueden) salir del área segura del aeropuerto.

-Familias o parejas que prefieren un espacio privado durante la espera.

-Viajeros de negocios que valoran la privacidad y la conectividad, incluso por períodos cortos.

En definitiva, aunque las cabinas de descanso pueden ser útiles en contextos puntuales, su alto costo por hora y su limitada capacidad las convierten más en un servicio complementario que en una solución integral.

Las expectativas estarán puestas en si esta medida logrará aliviar las quejas acumuladas por parte de los viajeros o si se limitará a un público selecto, sin impacto real en la percepción general del aeropuerto.