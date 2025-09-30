Javier Berridy reacciona a nuevo problema en el Aeropuerto de Miami y le deja recado a la alcaldesa

El humorista cubano Javier Berridy volvió a denunciar públicamente el deterioro del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), esta vez por los elevadores fuera de servicio en una de las terminales.
“Alcaldesa, mira, los elevadores del aeropuerto no sirven. Usted o el que sea responsable…”, reclamó el creador de contenido en un video difundido en sus redes sociales, mientras mostraba cómo los viajeros debían subir las escaleras cargando maletas.
Berridy también apuntó a huecos y desperfectos en la instalación, calificando la escena como una vergüenza para una de las terminales más concurridas de Estados Unidos. “Mira para arriba, a pie, con maletas. Esto es increíble”, comentó con ironía.
El humorista ya había criticado anteriormente el estado del MIA, donde en abril pasado denunció la presencia de cucarachas en plena terminal y dejó otro mensaje directo a la alcaldesa Daniella Levine-Cava. En esa ocasión, el episodio desató un aluvión de críticas en redes sociales contra la administración local y la gestión del aeropuerto.
Ahora, su nueva denuncia vuelve a encender las alarmas sobre la decadencia visible del MIA, un lugar que para muchos cubanos representa la puerta de entrada y salida de la mayor diáspora de la isla en Estados Unidos.
Aunque la alcaldesa no ha respondido a los reclamos del humorista, los comentarios en redes sociales reflejan la indignación de miles de viajeros que aseguran vivir experiencias similares en el aeropuerto.
“El aeropuerto está cada día más deteriorado, abandonado y sucio”, opinan algunos, mientras otros ironizan sobre la situación, comparando el MIA con el Aeropuerto José Martí de La Habana.
Más allá de la broma, las denuncias de Berridy subrayan un malestar creciente en la comunidad: la sensación de que Miami, la ciudad símbolo de la emigración cubana, ofrece una bienvenida cada vez más marcada por el deterioro de su principal puerta de entrada.
Preguntas frecuentes sobre el Aeropuerto Internacional de Miami y las denuncias de Javier Berridy
¿Por qué Javier Berridy critica el estado del Aeropuerto de Miami?
Javier Berridy ha denunciado el deterioro del Aeropuerto Internacional de Miami en varias ocasiones, señalando problemas como elevadores fuera de servicio, presencia de cucarachas y el mal estado general de las instalaciones. Estas críticas subrayan un malestar creciente entre los viajeros que consideran que el aeropuerto no está a la altura de una ciudad como Miami.
¿Cuáles son los problemas más comunes denunciados en el Aeropuerto de Miami?
Los problemas más comunes en el Aeropuerto de Miami incluyen elevadores fuera de servicio, falta de higiene en los baños, escaleras mecánicas en mal estado y la presencia de cucarachas. Además, se han reportado deficiencias en la atención al cliente y largas esperas en los controles de seguridad. Estas situaciones han generado una ola de críticas de parte de los usuarios del aeropuerto.
¿Cómo ha respondido la alcaldesa de Miami-Dade a las críticas sobre el aeropuerto?
Hasta el momento, la alcaldesa Daniella Levine-Cava no ha respondido públicamente a las críticas de Javier Berridy sobre el estado del Aeropuerto Internacional de Miami. Las denuncias han provocado indignación entre los viajeros, pero no ha habido una declaración oficial por parte de la administración local.
¿Cómo comparan los usuarios el aeropuerto de Miami con el de La Habana?
Muchos usuarios han comparado el estado del aeropuerto de Miami con el Aeropuerto José Martí en La Habana, a menudo con ironía, sugiriendo que ambos presentan problemas similares de deterioro e higiene. Estas comparaciones reflejan la frustración de los viajeros ante la decadencia visible del aeropuerto de Miami, que debería ser un símbolo de bienvenida para la diáspora cubana en Estados Unidos.
