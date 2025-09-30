Javier Berridy reacciona a nuevo problema en el Aeropuerto de Miami y le deja recado a la alcaldesa

El humorista cubano Javier Berridy volvió a denunciar públicamente el deterioro del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), esta vez por los elevadores fuera de servicio en una de las terminales.

“Alcaldesa, mira, los elevadores del aeropuerto no sirven. Usted o el que sea responsable…”, reclamó el creador de contenido en un video difundido en sus redes sociales, mientras mostraba cómo los viajeros debían subir las escaleras cargando maletas.

Berridy también apuntó a huecos y desperfectos en la instalación, calificando la escena como una vergüenza para una de las terminales más concurridas de Estados Unidos. “Mira para arriba, a pie, con maletas. Esto es increíble”, comentó con ironía.

El humorista ya había criticado anteriormente el estado del MIA, donde en abril pasado denunció la presencia de cucarachas en plena terminal y dejó otro mensaje directo a la alcaldesa Daniella Levine-Cava. En esa ocasión, el episodio desató un aluvión de críticas en redes sociales contra la administración local y la gestión del aeropuerto.

Ahora, su nueva denuncia vuelve a encender las alarmas sobre la decadencia visible del MIA, un lugar que para muchos cubanos representa la puerta de entrada y salida de la mayor diáspora de la isla en Estados Unidos.

Aunque la alcaldesa no ha respondido a los reclamos del humorista, los comentarios en redes sociales reflejan la indignación de miles de viajeros que aseguran vivir experiencias similares en el aeropuerto.

Lo más leído hoy:

“El aeropuerto está cada día más deteriorado, abandonado y sucio”, opinan algunos, mientras otros ironizan sobre la situación, comparando el MIA con el Aeropuerto José Martí de La Habana.

Más allá de la broma, las denuncias de Berridy subrayan un malestar creciente en la comunidad: la sensación de que Miami, la ciudad símbolo de la emigración cubana, ofrece una bienvenida cada vez más marcada por el deterioro de su principal puerta de entrada.

Preguntas frecuentes sobre el Aeropuerto Internacional de Miami y las denuncias de Javier Berridy