Pasajero intentó ingresar cráneo humano y objetos rituales ocultos en su equipaje por aeropuerto de Tampa

Vídeos relacionados:

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) en el Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida, hallaron aparentes restos humanos —incluida parte de un cráneo— dentro del equipaje de un viajero que dijo usar los objetos “para rituales”.

Según expuso en su cuenta de X Carlos C. Martel, director de Operaciones, los artículos fueron incautados y destruidos por riesgo sanitario.

Durante la inspección, los especialistas detectaron plantas prohibidas, puros no declarados y una bolsa de lona envuelta en papel de aluminio que contenía huesos.

El pasajero, cuya nacionalidad e identidad no se han revelado, había declarado únicamente 10 tabacos antes del hallazgo, de acuerdo con el reporte que circuló en redes oficiales.

CBP señaló que, ante la potencial amenaza a la salud pública, todo el material fue retenido y destruido, sin que la agencia precisara más detalles sobre la procedencia de los restos.

La comunicación pública sobre el caso describió el hallazgo como “aparentes” o “sospechosos” restos humanos, un lenguaje utilizado por la autoridad hasta completar verificaciones.

Lo más leído hoy:

La importación de restos humanos y de materiales de origen vegetal está sujeta a controles estrictos en EE.UU. por motivos de salud y bioseguridad; CBP hace cumplir disposiciones de otras agencias y puede decomisar y destruir artículos que representen riesgos o violen restricciones.

En el caso de viajes internacionales, CBP recuerda que existen procedimientos específicos para el transporte legal de restos (por ejemplo, cenizas en urna), que dependen del propósito de la importación y del cumplimiento de requisitos sanitarios.

Días atrás, un ciudadano cubano de 22 años fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, tras intentar introducir 40 aves vivas ocultas en su cuerpo.

La operación fue descubierta antes de que pudiera abordar su vuelo, frustrando lo que podría haber sido un grave riesgo para la seguridad fronteriza y la salud pública.

Preguntas frecuentes sobre el hallazgo de restos humanos en el aeropuerto de Tampa