Pasajero intentó ingresar cráneo humano y objetos rituales ocultos en su equipaje por aeropuerto de Tampa

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) en el Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida, hallaron aparentes restos humanos —incluida parte de un cráneo— dentro del equipaje de un viajero que dijo usar los objetos “para rituales”.
Según expuso en su cuenta de X Carlos C. Martel, director de Operaciones, los artículos fueron incautados y destruidos por riesgo sanitario.
Durante la inspección, los especialistas detectaron plantas prohibidas, puros no declarados y una bolsa de lona envuelta en papel de aluminio que contenía huesos.
El pasajero, cuya nacionalidad e identidad no se han revelado, había declarado únicamente 10 tabacos antes del hallazgo, de acuerdo con el reporte que circuló en redes oficiales.
CBP señaló que, ante la potencial amenaza a la salud pública, todo el material fue retenido y destruido, sin que la agencia precisara más detalles sobre la procedencia de los restos.
La comunicación pública sobre el caso describió el hallazgo como “aparentes” o “sospechosos” restos humanos, un lenguaje utilizado por la autoridad hasta completar verificaciones.
La importación de restos humanos y de materiales de origen vegetal está sujeta a controles estrictos en EE.UU. por motivos de salud y bioseguridad; CBP hace cumplir disposiciones de otras agencias y puede decomisar y destruir artículos que representen riesgos o violen restricciones.
En el caso de viajes internacionales, CBP recuerda que existen procedimientos específicos para el transporte legal de restos (por ejemplo, cenizas en urna), que dependen del propósito de la importación y del cumplimiento de requisitos sanitarios.
Días atrás, un ciudadano cubano de 22 años fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, tras intentar introducir 40 aves vivas ocultas en su cuerpo.
La operación fue descubierta antes de que pudiera abordar su vuelo, frustrando lo que podría haber sido un grave riesgo para la seguridad fronteriza y la salud pública.
Preguntas frecuentes sobre el hallazgo de restos humanos en el aeropuerto de Tampa
¿Qué encontraron las autoridades en el equipaje del pasajero en el aeropuerto de Tampa?
Las autoridades encontraron aparentes restos humanos, incluyendo parte de un cráneo, en el equipaje de un pasajero en el aeropuerto de Tampa. Además, hallaron plantas prohibidas, puros no declarados y una bolsa de lona envuelta en papel de aluminio con los huesos.
¿Por qué fueron destruidos los objetos incautados en el aeropuerto de Tampa?
Los objetos fueron destruidos por riesgo sanitario. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) considera estos elementos como una potencial amenaza a la salud pública, por lo que retiene y destruye el material que representa riesgos o viola restricciones.
¿Qué regulaciones existen para la importación de restos humanos y materiales de origen vegetal en EE.UU.?
En Estados Unidos, la importación de restos humanos y materiales de origen vegetal está sujeta a controles estrictos por motivos de salud y bioseguridad. CBP aplica disposiciones de otras agencias y puede decomisar artículos que representen riesgos. Existen procedimientos específicos para el transporte legal de restos, como cenizas en urna, que dependen del cumplimiento de requisitos sanitarios.
¿Cuál fue la reacción de la CBP ante el intento de ingresar objetos rituales en Tampa?
La CBP incautó los objetos y los destruyó debido al riesgo sanitario que representaban. La agencia no proporcionó detalles sobre la procedencia de los restos y mantiene un lenguaje de precaución hasta completar verificaciones.
