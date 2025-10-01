Mujer de Florida demanda a American Airlines tras ser incriminada en tráfico de drogas

Vídeos relacionados:

Una mujer de Florida presentó una demanda contra American Airlines, alegando que un empleado de la compañía la incriminó en un esquema de contrabando de drogas que le costó casi una semana en prisión en las Bahamas.

La afectada, identificada como Alison Domínguez, fue arrestada en abril en el aeropuerto internacional Lynden Pindling de Nassau, cuando las autoridades descubrieron una maleta registrada a su nombre con más de 100 botellas de codeína.

Captura de pantalla Instagram / alwaysinflorida

Sin embargo, registros posteriores demostraron que la pasajera nunca había facturado equipaje y que la bolsa pasó el trámite de chequeo antes de su llegada al aeropuerto.

De acuerdo con la demanda, reportada por primera vez por Court Watch, trabajadores de la aerolínea en Nassau habrían manipulado el sistema de equipajes para registrar maletas a nombre de pasajeros legítimos.

Posteriormente, cómplices en Estados Unidos recogían ese equipaje con drogas en la zona de recogida de equipajes.

Lo más leído hoy:

Domínguez aseguró que permaneció encarcelada durante casi una semana bajo “condiciones horribles”, obligada a dormir en un suelo de concreto manchado de orina y heces, en ocasiones sin acceso a un baño y bajo amenazas de violación por parte de otro recluso.

Según el documento judicial, guardias de la prisión incluso le advirtieron que podía estar expuesta al virus del sida.

La demanda sostiene que American Airlines no verificó la información antes de notificar a las autoridades de Bahamas y a la Aduana de Estados Unidos, lo que derivó en el arresto y la humillación pública de la pasajera.

“Si American Airlines se hubiera molestado en confirmar estos datos, Alison Domínguez se habría ahorrado esta terrible experiencia”, recoge el escrito legal.

El caso también plantea interrogantes sobre la seguridad en los aeropuertos internacionales y el posible uso de aerolíneas comerciales por parte de redes de narcotráfico para el traslado de drogas hacia Estados Unidos.

Hasta el momento, American Airlines no ha emitido comentarios sobre el caso. La noticia será actualizada en caso de que la compañía se pronuncie.

Interioridades de la demanda

El documento judicial presentado por Alison Domínguez en el Tribunal del Distrito Sur de Florida aporta nuevos detalles sobre su caso y profundiza en las responsabilidades que atribuye a American Airlines.

En primer lugar, la demanda especifica que la reclamación supera los 75,000 dólares, aunque no fija una cifra exacta. Domínguez solicita al tribunal que le otorgue “todos los daños y demás compensaciones a las que tenga derecho”, incluyendo el resarcimiento por dolor físico, angustia mental, pérdida de libertad, daño reputacional y agravamiento de una condición previa de salud.

La querella se apoya en cuatro cargos legales principales:

Negligencia, por no proteger sus sistemas de equipaje ni su información personal.

Fallo en advertir a los pasajeros, pese a que la compañía conocía los riesgos de contrabando interno.

Difamación por implicación, al colocar su nombre en un equipaje cargado con drogas.

Encarcelamiento ilegal, por haber provocado de manera directa su arresto y detención en las Bahamas.

El escrito también describe en detalle el esquema delictivo que opera en el aeropuerto de Nassau con el sistema de pre-clearance aduanero de Estados Unidos: un empleado registra maletas con narcóticos a nombre de pasajeros inocentes, que luego son recogidas por cómplices en aeropuertos estadounidenses sin pasar por aduanas.

Como parte de su argumentación, los abogados de Domínguez señalan un historial de incidentes previos que involucran a empleados de American Airlines en operaciones de narcotráfico.

Entre ellos figuran arrestos en Miami, Puerto Rico, Haití y Jamaica desde 2009 hasta 2023, lo que, según la parte demandante, demuestra que la aerolínea estaba al tanto del problema y no implementó las medidas necesarias.

La demanda enfatiza que American Airlines carecía de controles internos suficientes para impedir que sus sistemas de equipaje fueran manipulados y acusa a la compañía de haber permitido que se utilizara la identidad de una pasajera inocente en una operación de narcotráfico internacional.

De Villa Clara a Miami: Otros escándalos que salpican a American Airlines

El caso de Alison Domínguez, que ahora enfrenta en los tribunales a American Airlines, no es el primero en el que la aerolínea aparece relacionada con incidentes de narcotráfico y actividades ilegales.

En marzo de 2025, las autoridades cubanas informaron sobre la detención de dos pasajeros en el aeropuerto Abel Santamaría de Villa Clara, quienes viajaban en un vuelo de American Airlines y fueron sorprendidos con 7,83 gramos de metanfetamina en forma de cristales.

Los acusados quedaron bajo custodia del Ministerio del Interior (MININT), en un operativo que el régimen enmarcó dentro de su política de “Tolerancia Cero a las Drogas”.

Ese mismo mes, la Aduana cubana alertó sobre el aumento del uso de las llamadas “mulas a ciegas”, viajeros que transportan paquetes a cambio de un pago sin conocer su contenido, y que en algunos casos han introducido narcóticos en la isla ocultos en alimentos, café o medicinas selladas.

La advertencia incluyó que los pasajeros son los únicos responsables legales de su equipaje, independientemente de que conozcan o no lo que transportan.

American Airlines también ha tenido antecedentes en Estados Unidos. En 2019, cuatro asistentes de vuelo fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Miami por intentar introducir más de 22,000 dólares en efectivo sin declarar, como parte de una operación de lavado de dinero.

Los tripulantes fueron detenidos tras controles rutinarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y la compañía se vio obligada a emitir un comunicado afirmando que colaboraría con las autoridades.

Estos episodios reflejan cómo aerolíneas comerciales, entre ellas American Airlines, han estado bajo escrutinio en distintos países por ser utilizadas —o por la implicación de algunos de sus empleados y pasajeros— en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero.