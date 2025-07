Alejandro Cuervo dice qué fue lo que menos le gustó en Estados Unidos

Tras su regreso a Cuba, el actor Alejandro Cuervo reveló al programa La Familia Cubana qué fue lo que menos le gustó de su estancia en Estados Unidos, luego de una visita marcada por la polémica y el intenso escrutinio en redes sociales.

Desde el propio Aeropuerto Internacional José Martí, Cuervo fue enfático al criticar "la manera en que los creadores de contenido hacen su trabajo".

"Sin tener pruebas de nada, se inventan cosas", subrayó el artista, quien acusó a ciertos influencers y medios digitales del exilio cubano de inventar falsedades sobre su vida personal y profesional.

"Ahora mismo hay publicaciones donde supuestamente yo he tenido hasta un accidente; algunos han puesto precios en los productos de mis negocios que no son reales... Como no hay que probar nada, lo que se dice es infundado y no es real. Se quiere manchar mi imagen a toda costa", recalcó.

Para Cuervo, la actitud de sus detractores en redes sociales revela una profunda vileza: "Es como una carrera de 100 metros planos para buscarle la mancha al sol. Como no encuentran, como no existe, entonces inventan y difaman".

Asimismo, se mostró sorprendido por lo que calificó como un entorno hostil a la libertad de pensamiento, especialmente entre quienes se autodefinen como defensores de la democracia.

"Es increíble el odio. Te das cuenta de que no quieren escuchar otro discurso", afirmó.

Alejandro citó como ejemplo el programa del youtuber dominicano Destino Tolk, quien, según dijo, ha sido tildado de comunista por dar espacio a artistas como él, que se niegan a repetir el "discurso del exilio cubano en Miami".

"Los ofenden, los ven como enemigos simplemente por escuchar la voz de cualquiera. Esa es la verdadera libertad: déjame expresar lo que yo siento y lo que yo creo y después tú sacas tus propias conclusiones", afirmó.

Pese a sus críticas, el actor reconoció que recibió muestras de afecto, respeto y admiración de muchos cubanos en la calle, lo cual agradeció: "Me sentí querido como si estuviera en Cuba", aseguró.

Durante su viaje, que incluyó paradas en Miami y Nueva York, Cuervo fue entrevistado por el periodista Javier Díaz, ante quien reiteró que su presencia en el país no tenía motivaciones políticas ni estaba vinculada al gobierno cubano.

"En Cuba nadie me dice lo que tengo que decir. Yo sé perfectamente lo que tengo, lo que puedo y lo que no debo decir (...) Sin embargo, llego a Estados Unidos y me están esperando con una consigna: 'dila o eres mi enemigo'", cuestionó entonces.

El actor, que ha sido duramente criticado por sectores del exilio por sus declaraciones y su estilo conciliador con la dictadura, también negó tener vínculos con el régimen y defendió sus logros en sus negocios como fruto de su propio esfuerzo.

"Sí se puede echar pa' lante en Cuba", dijo en Destino Tolk, una frase que le valió una nueva ola de cuestionamientos.

Aun así, compartió en sus redes sociales momentos de disfrute en su paso por Estados Unidos, incluyendo su asistencia a un musical en Broadway.

De regreso a Cuba, al ser preguntado si planea volver a viajar próximamente a Estados Unidos, respondió con ambigüedad: "Dios lo dirá".

Su retorno confirma lo que ya había dicho: no tiene intención de quedarse fuera de Cuba.

Sin embargo, la controversia en torno a su visita -y sus palabras- probablemente seguirán alimentando el debate sobre el papel de los artistas cubanos en medio del polarizado escenario político de la Isla y el exilio.

