Alejandro Cuervo derrite las redes con las fotos del primer año de su principito Aston

El actor cubano Alejandro Cuervo compartió las fotos del primer cumpleaños de su hijo Aston, y las redes no tardaron en rendirse ante la ternura de las imágenes.

A través de su cuenta de Instagram, Cuervo publicó una emotiva selección de fotos que muestran a su pequeño en una sesión temática inspirada en El Principito, el clásico literario de Antoine de Saint-Exupéry.

“Algunas fotos del añito de nuestro principito Aston, con estas preciosas fotos que nos enamoraron”, escribió el artista junto a las instantáneas.

En las imágenes, Aston aparece con un conjunto en tonos claros, tirantes y boina, rodeado de juguetes vintage, un pastel decorado con rosas rojas y figuras del personaje literario, además de un gran avión rojo. En otra de las fotos, se le ve disfrutando de un cake con la cara llena de crema y desbordando alegría y picardía.

La publicación desató una ola de comentarios cargados de amor y felicitaciones para el pequeño, que al igual que su hermano mayor Bastian ha conquistado los corazones de los seguidores de su papá.

Aston y Bastian, frutos de la relación de Cuervo con su esposa Arletis, son protagonistas frecuentes en las redes del actor, que ha mostrado con orgullo cada etapa del crecimiento de sus hijos.

La pareja celebró el cumpleaños del más pequeño de la familia el pasado junio mientras estaban de viaje por España.

