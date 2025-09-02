Alejandro Cuervo derrite las redes con las fotos del primer año de su principito Aston

Vídeos relacionados:
El actor cubano Alejandro Cuervo compartió las fotos del primer cumpleaños de su hijo Aston, y las redes no tardaron en rendirse ante la ternura de las imágenes.
A través de su cuenta de Instagram, Cuervo publicó una emotiva selección de fotos que muestran a su pequeño en una sesión temática inspirada en El Principito, el clásico literario de Antoine de Saint-Exupéry.
“Algunas fotos del añito de nuestro principito Aston, con estas preciosas fotos que nos enamoraron”, escribió el artista junto a las instantáneas.
En las imágenes, Aston aparece con un conjunto en tonos claros, tirantes y boina, rodeado de juguetes vintage, un pastel decorado con rosas rojas y figuras del personaje literario, además de un gran avión rojo. En otra de las fotos, se le ve disfrutando de un cake con la cara llena de crema y desbordando alegría y picardía.
La publicación desató una ola de comentarios cargados de amor y felicitaciones para el pequeño, que al igual que su hermano mayor Bastian ha conquistado los corazones de los seguidores de su papá.
Aston y Bastian, frutos de la relación de Cuervo con su esposa Arletis, son protagonistas frecuentes en las redes del actor, que ha mostrado con orgullo cada etapa del crecimiento de sus hijos.
La pareja celebró el cumpleaños del más pequeño de la familia el pasado junio mientras estaban de viaje por España.
Preguntas frecuentes sobre Alejandro Cuervo y su vida personal y profesional
¿Cómo celebró Alejandro Cuervo el primer cumpleaños de su hijo Aston?
Alejandro Cuervo celebró el primer cumpleaños de su hijo Aston con fotos temáticas inspirada en "El Principito". La instantáneas incluyeron un pastel decorado con figuras del personaje literario y juguetes vintage, y las fotos compartidas por Cuervo en Instagram generaron una ola de amor y felicitaciones.
¿Qué críticas ha recibido Alejandro Cuervo por su postura política?
Alejandro Cuervo ha sido criticado por sectores del exilio cubano por no adoptar una postura crítica abierta contra el régimen cubano. Durante sus viajes, algunos internautas han cuestionado su entrada a Estados Unidos y su falta de declaraciones políticas contra la dictadura en Cuba.
¿Qué negocios tiene la familia de Alejandro Cuervo en Cuba?
La familia de Alejandro Cuervo tiene varios negocios en Cuba, entre ellos una charcutería y una juguetería. La juguetería, inaugurada por su esposa Arletis Rodríguez, se llama "Bastón Juguetería" y está ubicada en Miramar, La Habana. Estos emprendimientos reflejan su apuesta por el sector privado en la isla.
