Así es el solar en ruinas de La Habana donde nació el reguetonero cubano Ja Rulay

El reguetonero cubano Ja Rulay visitó el solar en el que nació en La Habana, durante una entrevista concedida al youtuber El Creador Cubano. El artista mostró con orgullo el humilde lugar donde creció, pese al deterioro extremo que presenta actualmente.

Las imágenes del recorrido muestran a Ja Rulay entrando al edificio, acompañado del entrevistador. Se trata de una edificación en evidente estado de ruina, con escaleras angostas y paredes descascaradas, humedad, grietas y estructuras deterioradas que apenas se mantienen en pie.

“Aquí fue donde yo nací”, dice Ja Rulay mientras señala el pasillo del solar, donde aún viven varias familias. A su paso, vecinos y niños lo saludan con entusiasmo.

El cantante de reguetón rememora su infancia en ese entorno, reconociendo que, a pesar de las dificultades, conserva recuerdos que marcaron su vida.

El lugar deja ver la profunda crisis habitacional que enfrenta Cuba, donde miles de personas residen en inmuebles con condiciones estructurales peligrosas. El solar de Ja Rulay es solo un ejemplo más de esta realidad.

Durante la entrevista, Ja Rulay no solo mostró su lado más humano, sino también expuso una parte de la cruda verdad que viven muchos cubanos día a día. El video ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios aplauden su humildad y transparencia.

Lo más leído hoy:

Ja Rulay, conocido por temas como “Respeta” y “Maldita”, ha escalado posiciones en el reguetón cubano, ganándose el respeto y cariño de sus seguidores tanto dentro como fuera de la isla.

Su visita al lugar donde todo comenzó pone rostro y voz a una infancia marcada por las carencias, pero también por la perseverancia y el orgullo de sus raíces.

Preguntas Frecuentes sobre la Situación Habitacional en Cuba y Ja Rulay