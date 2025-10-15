Amazon ofrece 250,000 empleos para Navidad en EE.UU: Esto es lo que debes saber

Vídeos relacionados:

En un movimiento que reafirma su influencia en el sector logístico y minorista de EE.UU., Amazon anunció la creación de 250,000 empleos temporales para reforzar sus operaciones durante la temporada navideña, incluyendo el Black Friday y el Cyber Monday.

Aunque la convocatoria se extiende a todo el país, el estado de Florida será uno de los más beneficiados, con la apertura de 13,500 puestos de trabajo, muchos de ellos ya disponibles para su aplicación.

Florida, entre los grandes beneficiados

Amazon planea contratar a más de 2,000 empleados en el sur de Florida, otros 2,000 en Orlando, más de 1,500 en Tampa y más de 1,000 en Jacksonville, en una estrategia que busca cubrir tanto áreas urbanas como rurales del estado, según informó El Nuevo Herald.

La compañía recomienda a los interesados visitar cuanto antes el portal amazon.com/localjobs, ya que las vacantes “se cubren rápidamente, a menudo en minutos después de ser publicadas”, según advirtió el propio gigante tecnológico.

Florida, además, es uno de los estados donde Amazon ha invertido con mayor intensidad en los últimos años.

Desde 2010, la compañía ha destinado más de 45,300 millones de dólares a ese estado, generando un impacto económico que, según la empresa, multiplica por 1,3 cada dólar invertido, gracias al gasto de los empleados, al crecimiento de negocios asociados y a su cadena de suministros.

Lo más leído hoy:

Condiciones laborales: salarios, beneficios y estabilidad

La convocatoria de Amazon no solo es masiva, sino también atractiva en términos de compensación y beneficios.

Los empleos, que se dividen entre tiempo completo, parcial y estacional, ofrecen salarios por encima del promedio nacional:

-$23 por hora para empleados regulares (tiempo completo o parcial), incluyendo beneficios.

-Más de $19 por hora en promedio para trabajadores estacionales.

-Más de $30 por hora de compensación total en algunos casos, incluyendo beneficios opcionales.

Esta mejora responde a una inversión de más de $1,000 millones de dólares destinada exclusivamente a mejorar la remuneración y condiciones laborales de su personal de logística y transporte en 2024.

Además, Amazon ofrece beneficios relevantes desde el primer día, como un plan de salud por $5 semanales, licencia parental remunerada, visitas médicas a bajo costo, y acceso a su programa de desarrollo profesional “Career Choice”, que cubre matrículas universitarias y programas de certificación.

Según el comunicado de la empresa, “los empleados con más de tres años de experiencia pueden ver un aumento salarial promedio del 35%”.

Un puente hacia carreras a largo plazo

Más allá del ingreso temporal, Amazon también posiciona estas oportunidades como posibles puertas de entrada a empleos permanentes.

Telemundo destacó que muchas de estas posiciones estacionales “suelen convertirse en carreras a largo plazo dentro de la compañía”.

La empresa insiste en que su modelo de empleo responde a las diferentes circunstancias de vida de los trabajadores.

“Para algunos, son unos meses de ingresos extra para mantener a sus familias durante las fiestas. Para otros, es el primer paso para construir una nueva trayectoria profesional”, explicó Amazon en un comunicado citado por El Nuevo Herald.

¿Quiénes pueden postularse y cómo aplicar?

La convocatoria está abierta para una amplia gama de perfiles, sin necesidad de experiencia previa.

De hecho, Amazon ha simplificado el proceso de aplicación, permitiendo que en muchos casos no se requiera currículum ni entrevista formal, con la posibilidad de recibir una oferta de empleo el mismo día.

Requisitos básicos:

-Ser mayor de edad.

-Contar con documentación oficial vigente.

-Para entrevistas presenciales: llevar identificación, currículum (aunque la empresa suele tener copias), un bloc de notas y un bolígrafo. No se exige código de vestimenta.

Se debe aplicar en el sitio hiring.amazon.com, donde las vacantes se publican semanalmente de octubre a diciembre.

Amazon también ofrece la posibilidad de recibir alertas por mensaje de texto enviando la palabra NEWJOB al número 31432, o registrarse en amazon.com/localjobs para recibir alertas personalizadas.

Impacto económico más allá de las contrataciones

El impulso de Amazon no se limita a los empleos temporales. La empresa ha invertido más de 1.5 billones de dólares desde 2010 en todo EE.UU., y ha sido reconocida por el Progressive Policy Institute como la principal “inversión heroica” del país por sexto año consecutivo.

Además, los condados que cuentan con instalaciones de Amazon han visto -según un estudio conjunto de la empresa y la Wharton School de la Universidad de Pensilvania- un incremento de $1,400 anuales en la renta familiar media y una reducción del 2.7% en las tasas de pobreza.

Los vendedores independientes en Florida también han visto un crecimiento significativo gracias a la plataforma de Amazon, consiguiendo comercialiar más de 405 millones de unidades en 2024, contribuyendo a una red que, solo este año, da empleo a más de dos millones de personas asociadas a terceros.