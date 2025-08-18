La tiktoker @enifita, conocida por mostrar su día a día como madre y emprendedora en La Habana, compartió recientemente un nuevo video en el que revela cómo recibe productos comprados en Amazon directamente en su casa en Cuba, a través de agencias intermediarias que operan desde Estados Unidos. El clip ha desatado una nueva ola de reacciones entre seguidores y críticos.
“Vi este camión en Amazon y me enamoré. Le encantan los carros y camiones y me pareció el regalo perfecto. Lo pedí con mi agencia de confianza y en menos de cinco días lo tenía aquí en Cuba”, explicó la creadora en su video, donde también mostró parte de su rutina diaria en casa, mientras su hijo dormía la siesta.
Al ver el video, muchos usuarios se quedaron asombrados al descubrir que es posible recibir pedidos de Amazon en la isla y no tardaron en preguntarle cómo funcionaba. Ella respondió con su experiencia personal:
“Desde Cuba directamente no se puede comprar en Amazon, pero existen varias agencias que te sirven de intermediarios. Ellos te hacen la compra en EE.UU. y te la hacen llegar hasta tu casa en Cuba. Cobran un porcentaje por el servicio, pero es una excelente alternativa para los que necesitamos comprar desde aquí”.
El video forma parte de una serie de vlogs donde @enifita comparte su vida cotidiana en la isla, incluyendo labores del hogar, crianza, compras y trabajo desde casa. En esta ocasión, aprovechó para mostrar cómo sorprendió a su hijo, que terminó el curso escolar con buenas notas, con un camión de juguete y un set de bloques magnéticos para entretenerlo durante un próximo viaje familiar a Villa Clara.
Este nuevo contenido se suma a otro video anterior, que también generó debate en redes sociales, en el que @enifita mostró su hogar y respondió a quienes dudaban de que realmente viviera en Cuba. “Mi casa no es nada comparada con las casas que hay aquí en Cuba”, afirmó entonces, desafiando la idea de que todos los cubanos viven en condiciones precarias. También dejó claro que su calidad de vida se debe a su trabajo personal y no a remesas: “En los tiempos que corren la familia que vive fuera cada día ayuda menos”.
Mientras algunos comentarios elogiaban su esfuerzo y el ambiente de su casa, otros pusieron en duda que esa realidad fuera posible sin apoyo del extranjero. Ella, sin embargo, insistió en que con esfuerzo y mentalidad emprendedora se pueden alcanzar ciertas comodidades, incluso dentro de la isla.
El contenido de @enifita ofrece una mirada poco común sobre la vida en Cuba, alejándose de los estereotipos más difundidos, algo que llama la atención a muchos usuarios de las redes sociales.
Preguntas Frecuentes sobre la Recepción de Pedidos de Amazon en Cuba
¿Es posible recibir pedidos de Amazon en Cuba?
Es posible recibir pedidos de Amazon en Cuba a través de agencias intermediarias que operan desde Estados Unidos. Estas agencias compran los productos en EE. UU. y los envían a Cuba, cobrando un porcentaje por el servicio.
¿Cómo funcionan las agencias intermediarias para compras en Amazon desde Cuba?
Las agencias intermediarias actúan como un puente entre el comprador en Cuba y Amazon en EE. UU. El comprador en Cuba contacta a la agencia, que realiza la compra en Amazon y luego se encarga de enviar el producto a la isla. Estas agencias cobran una comisión por el servicio ofrecido.
¿Cuánto tiempo tarda en llegar un pedido de Amazon a Cuba mediante una agencia intermediaria?
El tiempo de entrega puede variar dependiendo de la agencia y la disponibilidad del producto, pero en el caso de @enifita, su pedido llegó en menos de cinco días. Es importante consultar con la agencia específica para obtener tiempos de entrega más precisos.
¿Por qué algunas personas dudan de que se pueda vivir bien en Cuba sin ayuda del extranjero?
Existe un prejuicio generalizado sobre la vida en Cuba, donde se asume que vivir bien es casi imposible sin remesas del exterior. @enifita desafía este estereotipo mostrando que, con esfuerzo y mentalidad emprendedora, es posible alcanzar cierta calidad de vida sin depender de ayudas externas. Muchos cubanos, sin embargo, enfrentan grandes desafíos debido al régimen y las condiciones económicas del país.
