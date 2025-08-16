Graduado de Medicina en Cuba, Iván Delgado Cruz decidió emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, pero al llegar tuvo que dejar atrás temporalmente la bata blanca.

Su inicio en tierras norteamericanas estuvo lejos de hospitales y consultas: trabajó en Walmart, Amazon y otros empleos para poder sostenerse mientras aprendía el sistema y se preparaba para revalidar su título.

En un video que se ha vuelto viral en TikTok, Iván (cuya cuenta es @ivndelgadocruz) resume su recorrido en apenas 22 segundos: imágenes de su graduación en Cuba, sus días en trabajos ajenos a la medicina y, finalmente, sus certificados como Registered Medical Assistant y Certified Medical Assistant, que hoy le permiten volver al área de salud. Todo acompañado por el tema "No Ha Sido Fácil" de Pablo Milanés, un guiño perfecto a su historia.

La publicación ha desatado una ola de comentarios y apoyo: muchos le recordaron que “siempre será médico” y que “ese título nadie se lo quita”, mientras otros compartieron experiencias similares de empezar desde cero en EE.UU. antes de poder ejercer sus profesiones.

La historia de Iván es la de muchos profesionales cubanos que, al emigrar, deben recorrer un camino lleno de sacrificios y reinvención para volver a hacer lo que aman.

Preguntas frecuentes sobre la experiencia de médicos cubanos en EE. UU.