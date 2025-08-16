Graduado de Medicina en Cuba, Iván Delgado Cruz decidió emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, pero al llegar tuvo que dejar atrás temporalmente la bata blanca.
Su inicio en tierras norteamericanas estuvo lejos de hospitales y consultas: trabajó en Walmart, Amazon y otros empleos para poder sostenerse mientras aprendía el sistema y se preparaba para revalidar su título.
En un video que se ha vuelto viral en TikTok, Iván (cuya cuenta es @ivndelgadocruz) resume su recorrido en apenas 22 segundos: imágenes de su graduación en Cuba, sus días en trabajos ajenos a la medicina y, finalmente, sus certificados como Registered Medical Assistant y Certified Medical Assistant, que hoy le permiten volver al área de salud. Todo acompañado por el tema "No Ha Sido Fácil" de Pablo Milanés, un guiño perfecto a su historia.
La publicación ha desatado una ola de comentarios y apoyo: muchos le recordaron que “siempre será médico” y que “ese título nadie se lo quita”, mientras otros compartieron experiencias similares de empezar desde cero en EE.UU. antes de poder ejercer sus profesiones.
La historia de Iván es la de muchos profesionales cubanos que, al emigrar, deben recorrer un camino lleno de sacrificios y reinvención para volver a hacer lo que aman.
Preguntas frecuentes sobre la experiencia de médicos cubanos en EE. UU.
¿Cuál fue el proceso de Iván Delgado Cruz para volver a trabajar en el área de salud en EE. UU.?
Iván Delgado Cruz tuvo que trabajar en empleos fuera del área de salud, como en Walmart y Amazon, mientras se preparaba para revalidar su título de médico. Este proceso incluyó obtener los certificados de Registered Medical Assistant y Certified Medical Assistant, que le permitieron volver al sector de salud en Estados Unidos.
Lo más leído hoy:
¿Qué obstáculos enfrentan los médicos cubanos al emigrar a Estados Unidos?
Los médicos cubanos como Iván Delgado Cruz enfrentan varios obstáculos al emigrar a Estados Unidos, incluyendo la necesidad de revalidar sus títulos, adaptarse a un nuevo sistema y, a menudo, trabajar en empleos no relacionados con su profesión. Estos retos son comunes entre los profesionales cubanos que buscan mejores oportunidades fuera de su país.
¿Qué refleja la historia de Iván Delgado sobre el sistema laboral en Estados Unidos para los inmigrantes?
La historia de Iván Delgado Cruz refleja que, para muchos inmigrantes, el sistema laboral en Estados Unidos requiere comenzar desde cero y adaptarse a empleos diferentes a sus profesiones hasta obtener la certificación adecuada. Esto puede ser un proceso arduo, pero también evidencia la posibilidad de superación y adaptación a nuevas oportunidades.
¿Cómo ha impactado la historia de Iván Delgado a otros inmigrantes cubanos en redes sociales?
La historia de Iván Delgado ha inspirado a muchos inmigrantes cubanos en redes sociales, quienes han compartido sus propias experiencias de comenzar de nuevo en Estados Unidos. Su relato se ha vuelto viral en TikTok, generando una ola de comentarios de apoyo y empatía, y motivando a otros a seguir luchando por sus sueños.
