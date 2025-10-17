Cubano cuenta cómo un video casi lo lleva a la expulsión de la universidad

El creador de contenido cubano Hades Ernesto Jesús Rey Dueñas, conocido en Instagram como @mad.erne.zz, reveló en un video publicado en esa red social que estuvo a punto de ser expulsado de su universidad en Cuba por mostrar las condiciones reales en las que viven los estudiantes becados.

“Por hacer un video casi me expulsan de la universidad. Te cuento la historia que no conviene que sepas” dijo el joven.

En su segunda semana como estudiante de Física en otra provincia, decidió grabar un video tipo “un día en la vida de un becado (...) Mostré las condiciones reales, la comida, los cuartos, los baños. Estos últimos estaban tan sucios que hasta mi papá, un tipo duro, al verlo dijo: Eso está terrible”.

Poco después de publicar el material, el joven recibió una llamada de un número desconocido. “Era el decano... Indisciplina, video, y me adelanta que el lunes habría un análisis.

Minutos después, una voz más gruesa: ‘Ernesto, buenas tardes. Soy el vice rector. Hay una nueva ley de la comunicación. No se graban instituciones estatales. Borre el video o el análisis será más grave’”, recordó.

El estudiante, que en ese momento aspiraba a graduarse de Física, decidió eliminar el video ante la amenaza de sanción: “Inteligentemente lo borré”, comentó. Sin embargo, eso no detuvo la presión de las autoridades académicas.

“El lunes, el decano, vice decano y finalmente el vice rector llegaron para el análisis. Prepotente me saludan y más prepotente aún, yo me siento. Me dijo que mi contenido era contrarrevolucionario, subversivo y manipulador. Que investigaría si la contrarrevolución me pagaba mis videos. Ojalá, amigo, ojalá”, narró el joven creador.

Desde entonces, asegura que fue marcado dentro de la universidad. “Mi profesor principal me odiaba. Buscaba en la mínima excusas para expulsarme. Pero eso te lo cuento en otro video”.

El cubano reflexionó sobre su experiencia denunciando la censura dentro del sistema educativo estatal. “Yo aprendí que en algunos sistemas la verdad es el delito más grave. Y tu silencio, el precio de un papel que vale menos que tu dignidad”.

Al cierre de su video, Ernesto deja una pregunta abierta a sus seguidores: “¿Crees que hice bien en borrar el video?”.

Su testimonio se ha hecho viral en redes, porque pone en evidencia una vez más el control y la censura que ejerce el régimen cubano sobre la libertad de expresión, incluso dentro de las universidades del país, donde los jóvenes enfrentan sanciones por mostrar públicamente la realidad cotidiana que el sistema intenta ocultar.

Ernesto ya no estudia en la universidad cubana, prefiere formarse en otras disciplinas de modo autodidacta y sueña con empezar su vida profesional en una sociedad más competitiva y más libre.

