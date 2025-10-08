Imparable: joven prospecto Pedro de Jesús Castillo viaja a República Dominicana tras el sueño de la MLB

Vídeos relacionados:

El lanzador derecho Pedro de Jesús Castillo salió recientemente de Cuba con destino a la República Dominicana, donde espera prepararse y eventualmente firmar con una organización de Grandes Ligas (MLB) en el futuro, informó el periodista Francys Romero.

El comunicador expuso en sus redes sociales que Castillo, originario de Granma, se destacó en el Pre-Mundial Sub-15, donde fue el lanzador más veloz del equipo Cuba, alcanzando una recta de 88 millas por hora, una cifra notable para su categoría.

Éxodo creciente de talentos juveniles

Con la salida de Castillo, ya suman siete los jugadores que han abandonado la isla de los 20 peloteros que lograron la clasificación al Mundial Sub-15 de 2026.

Este movimiento se enmarca en una tendencia sostenida en la que jóvenes prospectos cubanos optan por continuar su desarrollo en academias de República Dominicana, un paso habitual para buscar contratos profesionales con franquicias de la MLB.

La salida de Castillo refuerza la ola de talentos juveniles que buscan oportunidades fuera del sistema deportivo estatal, en un contexto de creciente migración de peloteros de categorías inferiores hacia el exterior.

Oleada hacia República Dominicana

En la última semana, se supo que igualmente arribaron a Dominicana Carlos Sarduy, pitcher zurdo, destacado por su potencial de desarrollo; Cristian Aguilera, jardinero izquierdo y considerado uno de los mejores bates de su generación, y Damián Díaz, segunda base, con proyección sólida para el profesionalismo.

Asimismo, José Muñiz y Cristopher García ya se encuentran en ese país donde iniciarán el proceso para firmar con organizaciones de Grandes Ligas, según el insider Romero.

