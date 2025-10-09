Agreden de gravedad a joven en Santiago de Cuba

El joven que lucha por su vida en Santiago de Cuba

Un joven de 20 años, identificado como "Damián Ulises", resultó gravemente herido tras ser apuñalado en la tarde del martes en Santiago de Cuba.

El incidente ocurrió concretamente en el barrio Altamira, específicamente en la zona conocida como “el Hoyo de Panché”.

Testigos de la agresión seguran que la víctima recibió una puñalada profunda en el abdomen, que le provocó incluso la exposición de parte de sus intestinos, según reveló en Facebok por el periodista Yosmany Mayeta Labrada.

Vecinos y transeúntes lograron auxiliarlo rápidamente, trasladándolo hacia una instalación hospitalaria de Santiago de Cuba, donde permanece ingresado con pronóstico reservado.

"Hasta el momento, se desconocen las causas del ataque, así como la identidad del agresor, aunque las autoridades ya habrían iniciado las investigaciones correspondientes", reseñó el comunicador en una primera publicación.

En una publicación más reciente, Mayeta Labrada indicó que el joven continuaba ingresado tras una compleja cirugía realizada en el Hospital Militar Joaquín Castillo Duany.

Según informaron familiares cercanos, las heridas provocadas por arma blanca afectaron el colon, los pulmones y otras partes del cuerpo.

El joven fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y, dependiendo de su evolución, podría ser trasladado hacia la Sala de Terapia Intensiva.

Su padre, Ulises, quien se encuentra acompañándolo en el hospital, declaró al citado periodista: “Mayeta, yo mismo no sé ni lo que pasó”, dijo visiblemente afectado.

Al ser consultado sobre los posibles antecedentes o conflictos de su hijo, el padre respondió brevemente: “Yo estoy preparado para to’”, dejando entrever que conocía las dificultades que enfrentaba el joven.

De acuerdo con versiones recogidas en la zona, el ataque habría ocurrido tras una discusión por una deuda, y el agresor, presuntamente, lo apuñaló al negarse a pagarla.

Vecinos aseguran que Damián no es un joven fácil y que tiene varios antecedentes y conflictos previos, aunque nunca ha cumplido sanción formal por esos supuestos hechos.

El caso ha generado gran tensión en la barriada de Altamira donde -según la citada fuente- "los hechos violentos parecen multiplicarse sin que exista una respuesta efectiva".

Mayeta Labrada indicó que autoridades locales estarían investigando el caso. No obstante, medios oficiales de prensa no se han pronunciado hata el momento sobre lo ocurrido. Tampoco ha trascendido la identidad del agresor y se desconoce si se realizado detenciones oficiales.

Reacciones encontradas

El caso ha generado una intensa ola de comentarios en redes sociales, donde algunos condenan el ataque, pero otros apuntan directamente a la conducta previa del joven agredido.

“Me maravilla ver cómo la gente defiende sin saber. Ese tiene cara de ángel pero es tremendo ladrón y estafador”, escribió un internauta.

Según versiones recogidas en la comunidad, el hecho se habría producido tras una discusión por una deuda. Damián, presuntamente, se negó a devolver una suma de dinero al agresor y llegó incluso a amenazarlo con un arma blanca.

El atacante se retiró del lugar, pero minutos después volvió a cruzarse con el joven, quien lo habría provocado nuevamente, y fue entonces cuando ocurrió la agresión.

En contraste, familiares, amigos y personas cercanas piden compasión y oración.

“Amor de mi vida, tú estás sanado por la sangre de Cristo”, escribió una mujer que se identificó como parte del entorno familiar.

Otros recuerdan episodios duros de su infancia: problemas de salud mental, la muerte de su madre cuando era niño, y una adolescencia marcada por el entorno hostil del barrio.

Un barrio en tensión

Vecinos de Altamira aseguran que los hechos de violencia se han vuelto frecuentes en la zona. “En Santiago ya no hace falta mirar el noticiero para saber que la violencia anda suelta: basta salir a la calle”, advirtió Mayeta Labrada en uno de sus textos.

Comentarios como “Esto se fue de control”, “Por Santiago no es bueno ni sobrevolar” o “Hasta cuándo tanta violencia” reflejan el cansancio social ante una espiral de agresividad que parece no tener freno.

Algunos responsabilizan directamente a las autoridades: “Estas cosas pasan porque la PNR no quiere trabajar, dejando la juventud a la deriva”, escribió un usuario.

Otros apelan a la educación y al entorno como causas profundas: “El barrio, la música, el ambiente… todo está podrido y los jóvenes se pierden en eso”.

Hasta el cierre de esta nota, no hay información adicional sobre la evolución clínica del joven herido.