Padre cubano clama por su hijo citado al servicio militar: “Casi pierdo la vida en la previa”

Con profunda preocupación, un padre cubano elevó recientemente una oración pública por su hijo mayor, citado este martes al chequeo médico del servicio militar obligatorio en Cuba.

David Espinosa, miembro de la Iglesia Bautista "El Calvario", en La Habana, relató en una publicación en Facebook lo difícil que fue para su familia enfrentar este momento.

Aseguró que no desean que su hijo atraviese por esa etapa, pero reconocen que en Cuba el servicio militar es un requisito casi ineludible, especialmente para quienes aspiran a acceder a la universidad.

"Si no lo pasan, que es dificilísimo hacerlo sin meterte en problemas, les tronchan el futuro que algunos pocos anhelan", escribió Espinosa, quien afirmó haber servido dos años en el servicio militar.

Según dijo, su experiencia fue traumática, especialmente durante los primeros 45 días de la llamada "previa", cuando —según confesó— casi pierde la vida.

“Ya me pongo en el lugar de cada padre de un joven en edad de servicio militar, y duele verlo en esta encrucijada; entre lo que no desean y lo que deben hacer para buscar seguir adelante”, agregó.

En su mensaje, extendió sus oraciones a todos los jóvenes cubanos que están siendo sometidos a este proceso obligatorio.

“¡Cuánto nos gustaría que nuestros hijos solo tuvieran que pensar en estudiar, en avanzar… y en el caso de servir a su país, hacerlo desde el bien, en construir, no en colgarse un uniforme verde olivo impuesto!”, recalcó.

Pidió a Dios que los guarde y los llene de sabiduría, y expresó su anhelo de que algún día ningún joven cubano tenga que verse forzado a usar el uniforme verde olivo, sino que pueda elegir libremente su camino.

En los últimos días, han surgido varios testimonios que reflejan la preocupación de muchas familias cubanas ante el servicio militar obligatorio.

En Guantánamo, un soldado de la Brigada de la Frontera sufrió graves lesiones mientras cumplía con sus funciones, un hecho que ha reavivado el debate sobre las condiciones y riesgos a los que son expuestos los jóvenes reclutas.

Pocos días antes, una madre cubana exigió justicia por su hijo fallecido durante el cumplimiento del servicio militar, pidiendo transparencia en la investigación y respuestas sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

Su reclamo se ha sumado al de otros padres que cuestionan la falta de información y acompañamiento estatal ante estos sucesos.

También ha causado alarma la denuncia de un padre cuyo hijo perdió la visión de un ojo mientras estaba bajo custodia militar.

El caso ha generado conmoción por la gravedad de las lesiones y por la ausencia de una explicación oficial que esclarezca las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Estas denuncias se suman a tragedias previas, como la de los jóvenes que perdieron la vida en una explosión dentro de una unidad militar, un suceso que dejó marcada a la sociedad cubana y alimentó el cuestionamiento sobre la preparación, el control y la seguridad dentro de las instituciones castrenses.

En conjunto, estos hechos reflejan un creciente malestar social frente a un sistema que muchos consideran forzoso y carente de garantías, donde el sufrimiento de las familias se repite mientras el Estado evita asumir responsabilidades sobre las consecuencias del servicio militar obligatorio en Cuba.

