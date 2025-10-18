Arnaldo Rodríguez agradece al régimen por dejarlo estudiar

Vídeos relacionados:

En medio de la ola de indignación por las imágenes de varios niños durmiendo en los jardines del hotel Muthu, en La Habana, el músico oficialista Arnaldo Rodríguez Romero reapareció en redes sociales con una publicación que muchos interpretan como un intento de “lavado de imagen” del régimen.

El artista, conocido por su ferviente apoyo al gobierno cubano, compartió fotos en las que apareció rodeado de escolares con pañoletas rojas en un aula de aceptable apariencia, con niños sonrientes y uniformados, acompañadas de un texto en el que agradeció al “gobierno” por haberle permitido estudiar gratuitamente.

Captura de pantalla Facebook / Arnaldo Rodríguez Romero

“Gracias mil Madre mía por todo. Gracias Gobierno, por ofrecerme el derecho de asistir gratuitamente a la escuela sin importar mi color de piel, mi condición económica, ni mi afiliación religiosa”, escribió Rodríguez Romero en su cuenta de Facebook, en un mensaje que concluyó con la palabra “Moraleja”.

La publicación surge justo cuando la prensa independiente y los ciudadanos cubanos denunciaban el abandono infantil y la pobreza extrema tras difundirse las imágenes de seis menores durmiendo en el suelo frente al hotel Muthu, en la intersección de 1ra y 70, en el habanero municipio de Playa.

El hecho provocó un inusual reconocimiento de fallas institucionales por parte de un diputado oficialista y hasta una reacción de la jefa de prensa de Miguel Díaz-Canel, la guardameta institucional Leticia Martínez Hernández, colocada bajo los palos de Palacio para intentar detener cuantas denuncias y revelaciones engrosen el abultado marcador de iniquidades del régimen.

Sin embargo, mientras amplios sectores de la población expresan preocupación por el deterioro del sistema de protección infantil, el músico optó por resaltar los “logros” del régimen en materia educativa, en un discurso alineado con la propaganda estatal.

Imágenes cuidadosamente escogidas

En las fotos publicadas por Rodríguez, se le ve rodeado de niños sonrientes en un aula de primaria. Las imágenes, con la bandera cubana en forma de corazón, proyectan una atmósfera de armonía y optimismo que contrasta drásticamente con la realidad denunciada por periodistas y vecinos de la capital.

Para muchos internautas, el post del artista no es casualidad, sino parte de una estrategia de contrapropaganda diseñada para desviar la atención del caso Muthu y reforzar la narrativa de que “en Cuba ningún niño queda desamparado”.

El discurso oficialista

En su texto, el músico intenó separar la responsabilidad familiar de la estatal, al relatar anécdotas de su infancia en los años 80: cómo su madre lo obligaba a asistir a clases, lo regañaba por no estudiar o lo animaba a superarse.

“Me envió mi madre, no fue el gobierno”, repitió varias veces el tracatán de la dictadura, para subrayar la responsabilidad de las familias en el bienestar de los niños y niñas cubanas y exculpar al régimen por la terrible realidad del aumento de la vulnerabilidad de los menores de edad en la Isla. Y concluyó: “Gracias Gobierno, por ofrecerme el derecho de asistir gratuitamente a la escuela…”.

La contradicción del mensaje —agradecer al Estado después de insistir en que fue su madre quien lo educó— no pareció llamar la atención de cientos de genuflexos que aplaudieron su publicación repitiendo el mismo esquema mental de los adoctrinados: exculpar al gobierno por la situación de desamparo de muchos jóvenes y menores de edad en Cuba, apuntar a las familias como responsables últimas de su bienestar, y al mismo tiempo dar la gracias a la “revolución” por sus presuntas políticas sociales y de igualdad.

Contexto y contradicciones

El mensaje del artista se enmarcó en una crisis social profunda. Según cifras del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 89 % de los hogares vive en pobreza extrema y un 9 % de los niños sufre pobreza alimentaria. Organizaciones internacionales advierten que cada vez más menores mendigan, buscan comida o viven en la calle.

En este contexto, la publicación de Rodríguez Romero parece enmarcarse en un nuevo gesto de desconexión y oportunismo político, típico de su trayectoria reciente.

El músico, empresario y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) —que ha recibido distinciones del ministerio de las Fuerzas Armadas y ha sido premiado por su “apego a la Revolución”— ha asumido en los últimos años un papel de vocero propagandístico del régimen, celebrando actos oficiales mientras evita referirse a los problemas reales del país.

Mientras las imágenes de los niños del hotel Muthu siguen generando conmoción y denuncias, Rodríguez Romero insiste en pintar una Cuba ideal, donde todos los menores asisten a la escuela y nadie queda atrás, salvo los que son víctimas de la desidia y la "crapulencia" de familias desestructuradas y no integradas en la sociedad comunista y revolucionaria.

Su publicación, sin embargo, parece haber conseguido el efecto contrario: recordar la distancia entre la propaganda oficial y la vida real de los niños cubanos.