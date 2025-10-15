Impactan imágenes de niños durmiendo en los jardines de un hotel en La Habana

Vídeos relacionados:

Una denuncia en redes sociales ha desatado indignación en Cuba tras difundirse imágenes de al menos seis niños que duermen desde hace semanas en los jardines del hotel Muthu, ubicado en la intersección de 1ra y 70, en el municipio Playa, La Habana.

La periodista cubana Yadira Albet alertó el miércoles sobre la situación a través de su perfil en Facebook, donde compartió publicaciones de la usuaria Mayelín Guevara (quien luego borró el post) y otros testigos que confirman la presencia permanente de los menores en esa zona turística de la capital.

“Esta situación es inaceptable. Comparto post de Mayelín Guevara y comentarios en el post original confirman que, en efecto, están estos niños ahí”, escribió Albet, dirigiendo su mensaje a las instituciones escolares, las casas de niños sin amparo filial, la PNR y el Estado cubano. También trascendió la denuncia en el muro de la activista Yamilka Laffitta (Lara Crofs).

Publicación en Facebook

De acuerdo con los testimonios, los menores, todos de entre 8 y 14 años, llevan más de un mes durmiendo sobre cartones en los jardines del hotel, después de haber sido expulsados por la policía de los alrededores del Centro de Negocios cercano, donde solían refugiarse para descansar.

“Primero andaban por el Centro de Negocios y es cierto que duermen allí ahora y se quedan pidiendo”, relató la habanera Beatriz Alonso, quien asegura haber conversado con algunos de los menores.

“Son de barrios pobres, bajan de Marianao, y varios son hijos de madres presas o padres que emigraron y los dejaron con los abuelos”, añadió.

Publicación en Facebook

Varios usuarios confirmaron haber visto a los menores en la zona pidiendo dinero a los transeúntes o ayudando a turistas a mover los carritos de compra en el nuevo mercado en dólares de 3ra y 70.

“Esos niños están todos los días ahí. Cuando ven a las autoridades, corren. Ya los han recogido en varias ocasiones, pero siempre regresan”, comentó un vecino.

Hasta el momento, ninguna institución estatal se ha pronunciado sobre el caso, pese a las reiteradas alertas de ciudadanos y periodistas.

Las imágenes han generado indignación y un amplio debate sobre la creciente visibilidad de la mendicidad infantil en Cuba, un fenómeno que el régimen suele negar.

“Dios mío, en la foto se ven al menos seis niños. Eso sí que no lo había visto jamás. Cada día más triste todo”, escribió la usuaria Lisbety Mirabal, mientras otro internauta, Jorge Gabriel Alfonso Font, lamentó: “Terrible la Cuba que nos están dejando”.

Organizaciones independientes y observadores locales advierten que cada vez más menores viven en las calles cubanas, piden limosna o buscan comida, expuestos a abusos y desprotección total.

Según datos de UNICEF y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la pobreza extrema afecta al 89% de los hogares, y al menos un 9% de los niños sufre pobreza alimentaria.

La inflación interanual en 2024 cerró en 24,88%, mientras los salarios apenas superan los 7.000 pesos mensuales y la escasez de alimentos y medicinas continúa agravándose.

Pese a ello, el Gobierno cubano mantiene su discurso sobre “logros sociales” sin reconocer el colapso de su sistema de protección infantil.

