El cubano Ojani Noa, primer esposo de Jennifer Lopez, volvió a acaparar titulares tras responder con fuerza a las declaraciones de la cantante, quien aseguró recientemente que “nunca ha sido amada de verdad”.

Durante una entrevista en el programa The Howard Stern Show, la artista de 56 años habló sin filtros sobre sus relaciones sentimentales y lanzó una indirecta a todos sus ex. “No es que no sea digna de ser amada, es que ellos no son capaces... no lo tienen dentro”, dijo la también actriz, añadiendo que sus exparejas “están muertas” para ella.

Las palabras de la Diva del Bronx no pasaron desapercibidas, sobre todo para su primer marido, el cubano Ojani Noa, quien reaccionó en Instagram con un mensaje lleno de reproches. “Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu papel de víctima. El problema no somos nosotros, el problema eres tú”, escribió el modelo y entrenador personal.

Noa recordó que JLo ha estado casada cuatro veces y aseguró que sí fue amado por él. “Has tenido buenas relaciones... yo, por ejemplo”, afirmó, dejando claro que se considera una excepción entre los ex de la artista.

El cubano también compartió que renunció a todo por apoyarla en sus primeros años de fama. “Me mudé de estado, dejé mi trabajo y mis amigos para cuidarte. Fui fiel, honesto y nunca te engañé. Fui demasiado bueno para ti”, aseguró en su publicación.

Pero la respuesta no se quedó ahí. El cubano acusó a Lopez de haberlo engañado y de priorizar su carrera sobre el matrimonio. “Elegiste la fama y la fortuna sobre nuestra relación. Me rogaste que me quedara porque no querías mala prensa, solo te importaba tu carrera”, escribió.

El mensaje terminó con una frase contundente: “Di la verdad de una vez. Tú eres el problema.” Sus palabras se viralizaron de inmediato y encendieron el debate en redes: algunos lo apoyaron por “atreverse a hablar”, mientras otros lo criticaron por remover una historia que terminó hace casi tres décadas.

