Cubanos en Guyana piden oportunidades y ciudadanía: “Aquí la vida es mejor que en Cuba”

El músico cubano Yordan Gil, vicepresidente de la recién creada “Comunidad Cuba-Guyana”, hizo un llamado al gobierno guyanés para que reconozca el valor profesional e intelectual de los migrantes cubanos y les brinde mayores oportunidades laborales y acceso a la ciudadanía.

En declaraciones al diario local Stabroek News, Gil explicó que muchos de los cerca de 5,000 a 6,000 cubanos que residen actualmente en Guyana han encontrado una mejor calidad de vida que en la isla, pero enfrentan serias dificultades para obtener un estatus legal estable.

“Como veo que la vida en Guyana es mucho mejor que en Cuba, muchísimo mejor, decidí quedarme aquí para tener una vida mejor, y muchos cubanos también”, expresó el músico y maestro sinfónico.

Según explicó, el principal obstáculo que enfrenta la comunidad cubana es el difícil acceso a la residencia y la ciudadanía. El actual sistema solo permite extensiones de visa por tres meses y, en muchos casos, con una limitación de dos prórrogas, lo que deja a los migrantes en una situación de constante incertidumbre.

“El proceso es muy difícil”, lamentó Gil, al subrayar que esta precariedad legal obliga a profesionales altamente cualificados —médicos, ingenieros, artistas— a desempeñarse en empleos poco relacionados con su preparación.

Entre la esperanza y la incertidumbre

Pese a las dificultades, Gil asegura que muchos cubanos se sienten agradecidos por la acogida que han recibido en Guyana y por las oportunidades, aunque limitadas, de reconstruir sus vidas lejos del control estatal y la escasez que marcan el día a día en Cuba.

Su mensaje, sin embargo, tiene un tono de advertencia, enfatizando que sin políticas inclusivas ni vías legales claras, la integración plena de los cubanos en la sociedad guyanesa seguirá siendo una meta lejana.

El testimonio de Gil se inscribe en un contexto de éxodo migratorio sin precedentes. En los últimos años, miles de cubanos han emprendido el viaje hacia países del Caribe y Sudamérica —entre ellos Guyana— en busca de una salida a la crisis económica y política que vive la isla.

Hace apenas unos meses, CiberCuba reportó el caso de un ciudadano de Ciego de Ávila que ofreció su casa completamente amueblada a cambio de dos pasajes a Guyana, en lo que se ha convertido en una práctica cada vez más común en grupos de redes sociales dedicados a la migración. La desesperación por abandonar el país ha llevado a muchos a intercambiar sus bienes más valiosos por la oportunidad de emigrar.

El fenómeno migratorio cubano no solo desnuda la crisis humanitaria y social que atraviesa la isla, sino también el deseo de miles de personas de empezar de nuevo, aun en lugares tan lejanos y desconocidos como Guyana. Allí, en medio del idioma, la incertidumbre y la burocracia, los cubanos siguen buscando algo tan básico como una vida digna y un lugar al que llamar hogar.

“Queremos trabajar, aportar, y sentirnos parte de esta sociedad”, resumió Gil en su entrevista. “Solo pedimos la oportunidad de hacerlo legalmente.”