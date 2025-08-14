EE.UU. lanza advertencia a funcionarios vinculados al tráfico de médicos cubanos

Médicos cubanos de la misión en Brasil (Imagen de referencia) Foto © Periódico Trabajadores

Estados Unidos reafirmó este jueves su compromiso de tomar medidas contra personas involucradas en el sistema de exportación de personal médico cubano, al que califica como un mecanismo de explotación y trabajo forzado que beneficia económicamente al Gobierno de la isla.

En mensajes publicados este jueves en la red social X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. calificó el programa brasileño Mais Médicos como “una estafa diplomática” que explotó a médicos cubanos, enriqueció al “corrupto régimen cubano” y fue encubierta por funcionarios brasileños y exdirectivos de la Organización Panamericana de la Salud.

“No quepa duda: Estados Unidos seguirá responsabilizando a todas las personas vinculadas a este esquema coercitivo de exportación de mano de obra médica”, afirmó.

La oficina también advirtió que Washington “no permanecerá en silencio” mientras el Gobierno cubano “se enriquece injustamente” mediante este sistema.

Añadió que continuará actuando contra cualquiera que sea responsable o esté implicado en la retención de pasaportes y el robo de salarios a profesionales cubanos, hasta que dichas prácticas cesen.

Estados Unidos mantiene desde hace años sanciones y restricciones contra funcionarios, intermediarios y entidades estatales cubanas que participan en la gestión de brigadas médicas en el exterior, argumentando que constituyen una forma de trabajo forzoso y violan derechos laborales básicos.

Estas nuevas advertencias del gobierno de Estados Unidos ocurren a pocas horas de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunciara que Washington impondrá restricciones de visado a varios funcionarios gubernamentales de Cuba, así como de países africanos y de Granada, por su participación en lo que calificó como un esquema de trabajo forzoso vinculado a la exportación de servicios médicos cubanos.

Rubio dijo además que impondrá sanciones migratorias contra varios funcionarios del gobierno de Brasil y exdirectivos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su implicación en el programa Mais Médicos, que operó con personal cubano bajo lo que Washington señalara como un sistema de trabajo esclavista esclavista.

No obstante, en medio de estos anuncios La Habana afirmó que continuaría enviando brigadas médicas al extranjero, lo cual ha sido denunciado por organismos internacionales como una fuente de financiamiento del régimen.

Preguntas frecuentes sobre el tráfico de médicos cubanos y las sanciones de EE.UU.