EE.UU. lanza advertencia a funcionarios vinculados al tráfico de médicos cubanos

Vídeos relacionados:
Estados Unidos reafirmó este jueves su compromiso de tomar medidas contra personas involucradas en el sistema de exportación de personal médico cubano, al que califica como un mecanismo de explotación y trabajo forzado que beneficia económicamente al Gobierno de la isla.
En mensajes publicados este jueves en la red social X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. calificó el programa brasileño Mais Médicos como “una estafa diplomática” que explotó a médicos cubanos, enriqueció al “corrupto régimen cubano” y fue encubierta por funcionarios brasileños y exdirectivos de la Organización Panamericana de la Salud.
“No quepa duda: Estados Unidos seguirá responsabilizando a todas las personas vinculadas a este esquema coercitivo de exportación de mano de obra médica”, afirmó.
La oficina también advirtió que Washington “no permanecerá en silencio” mientras el Gobierno cubano “se enriquece injustamente” mediante este sistema.
Añadió que continuará actuando contra cualquiera que sea responsable o esté implicado en la retención de pasaportes y el robo de salarios a profesionales cubanos, hasta que dichas prácticas cesen.
Estados Unidos mantiene desde hace años sanciones y restricciones contra funcionarios, intermediarios y entidades estatales cubanas que participan en la gestión de brigadas médicas en el exterior, argumentando que constituyen una forma de trabajo forzoso y violan derechos laborales básicos.
Lo más leído hoy:
Estas nuevas advertencias del gobierno de Estados Unidos ocurren a pocas horas de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunciara que Washington impondrá restricciones de visado a varios funcionarios gubernamentales de Cuba, así como de países africanos y de Granada, por su participación en lo que calificó como un esquema de trabajo forzoso vinculado a la exportación de servicios médicos cubanos.
Rubio dijo además que impondrá sanciones migratorias contra varios funcionarios del gobierno de Brasil y exdirectivos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su implicación en el programa Mais Médicos, que operó con personal cubano bajo lo que Washington señalara como un sistema de trabajo esclavista esclavista.
No obstante, en medio de estos anuncios La Habana afirmó que continuaría enviando brigadas médicas al extranjero, lo cual ha sido denunciado por organismos internacionales como una fuente de financiamiento del régimen.
Preguntas frecuentes sobre el tráfico de médicos cubanos y las sanciones de EE.UU.
¿Por qué Estados Unidos considera el programa Mais Médicos como una "estafa diplomática"?
Estados Unidos califica el programa Mais Médicos como una "estafa diplomática" porque considera que explota a los médicos cubanos, enriquece al régimen cubano y está encubierto por funcionarios brasileños y de la Organización Panamericana de la Salud. Washington sostiene que este programa opera bajo condiciones de trabajo forzoso que violan los derechos laborales básicos.
¿Qué medidas está tomando Estados Unidos contra los involucrados en el tráfico de médicos cubanos?
Estados Unidos está imponiendo sanciones migratorias y restricciones de visado a funcionarios de varios países, incluyendo Brasil y Cuba, que están implicados en el esquema de exportación de personal médico cubano. Estas medidas buscan responsabilizar a quienes participan en lo que Washington describe como "trabajo forzoso" y "explotación laboral" de médicos cubanos.
¿Cómo responde el régimen cubano a las sanciones de EE.UU. por el programa de exportación de médicos?
El régimen cubano ha declarado que continuará enviando brigadas médicas al extranjero, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Califica estas sanciones como una "imposición y agresión", y defiende sus misiones médicas como "absolutamente legítimas", afirmando que "salvan vidas y alivian comunidades" en muchos países.
¿Cuál es el impacto económico de las misiones médicas cubanas para el régimen de La Habana?
El régimen cubano obtiene más de 4,900 millones de dólares al año por las misiones médicas, según denuncias del Gobierno de Estados Unidos. Washington acusa a La Habana de retener gran parte del salario de los médicos y de utilizarlos como herramienta de influencia política y fuente de ingresos, en condiciones que violan estándares laborales internacionales.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.