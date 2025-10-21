Avión de American Airlines aterriza de emergencia en EE.UU.

Vídeos relacionados:

Un avión de American Airlines tuvo que aterrizar de emergencia este lunes en Estados Unidos después de que la tripulación de vuelo perdiera comunicación con los pilotos, lo que generó un inusual incidente a bordo y la activación de protocolos de seguridad.

El vuelo 6469, operado por la aerolínea regional SkyWest, partió desde Omaha (Nebraska) con destino a Los Ángeles a las 7:23 p.m. (hora del Este), pero debió regresar apenas 36 minutos después al aeropuerto Eppley Airfield, según datos de FlightRadar24 citados por NBC News.

De acuerdo con un comunicado de la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave, un Embraer 175, declaró emergencia después de que el piloto no lograra establecer contacto con la tripulación de cabina. “Después del aterrizaje, se determinó que había un problema con el sistema de intercomunicación y la tripulación de vuelo estaba tocando la puerta de la cabina”, precisó la FAA el lunes por la noche.

La aerolínea SkyWest, encargada de operar el vuelo bajo la marca American Eagle, explicó que la decisión de regresar se tomó “por precaución”, tras detectar fallas en el micrófono del personal de vuelo. “Posteriormente, el vuelo continuó hacia Los Ángeles. Pedimos disculpas por las molestias”, señaló la compañía en un comunicado reproducido por medios estadounidenses.

Un video grabado por pasajeros tras el aterrizaje muestra al capitán informando que la medida fue preventiva. “No estábamos seguros de si algo estaba pasando con el avión, por eso regresamos aquí. Va a ser un poco. Tenemos que averiguar qué está pasando”, se escucha decir al comandante, según la misma fuente.

Aunque el episodio no provocó heridos ni daños en la aeronave, la situación despertó inquietud entre los pasajeros por la falta de información durante los minutos en que el avión giró sobre Omaha antes de descender. Las puertas de las cabinas en vuelos comerciales permanecen selladas durante el trayecto, reforzadas desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, y los protocolos de acceso solo se permiten mediante un panel de comunicación, que en este caso también habría fallado.

Este nuevo incidente se suma a una serie de aterrizajes de emergencia ocurridos en los últimos meses que han involucrado a diferentes aerolíneas estadounidenses. En abril, un vuelo de American Airlines con destino a Miami tuvo que regresar al aeropuerto de Buenos Aires tras detectarse olor a humo en la cabina; el avión aterrizó sin consecuencias. En mayo, otro vuelo de American que llegaba a La Habana sufrió el impacto de un ave en el tren de aterrizaje delantero, lo que provocó una avería hidráulica y la evacuación preventiva de los pasajeros.

Asimismo, en julio, un vuelo de Allegiant Air que despegó desde Florida regresó de emergencia después de que un pasajero asegurara que llevaba una bomba en su computadora portátil. Aunque la amenaza resultó falsa, el caso fue investigado por el FBI, evidenciando la tensión creciente en el espacio aéreo estadounidense ante cualquier señal de riesgo.

El vuelo 6469 de SkyWest —que finalmente retomó su rumbo hacia Los Ángeles tras una inspección técnica— aterrizó sin contratiempos más tarde esa misma noche, cerrando un episodio que, aunque menor, vuelve a poner bajo escrutinio la comunicación y los protocolos de seguridad en vuelos comerciales de Estados Unidos.