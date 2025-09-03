La influencer cubana Daniela Reyes volvió a subir la temperatura en redes sociales al compartir varias fotos desde una playa de Miami, donde posó con un diminuto bikini blanco de estampado floral. Con sombrero de ala ancha, gafas de sol y su melena negra al viento, la joven se robó todas las miradas entre sus más de un millón de seguidores, demostrando que la belleza cubana sigue marcando la diferencia.

“La cubana es otro nivel” fue una de las muchas frases que dejaron sus fans en los comentarios, que no tardaron en dispararse junto a los "me gusta", superando los 19 mil en pocas horas. “La perfección sí existe”, “Cuerpooooo”, “Una modelo de las que ya no quedan” y “Ella era la que tenía que haber sido Miss Cuba” son solo algunos de los piropos que le llovieron.

Radiante, relajada y segura de sí misma, Daniela aprovechó el sol y el mar para dejarse ver en su versión más natural. Además de su figura escultural, lo que más destacaron los seguidores fue su vibra: fresca, auténtica y magnética. “¡Qué pelo, qué actitud, qué reina!”, escribió uno. Otro fue más directo: “Tú estás abusando”.

Captura de Instagram / Daniela Reyes

Y como si fuera poco, el día de playa tuvo también su toque cómico. Mientras se bañaba en el mar, un pelícano apareció de la nada y aterrizó muy cerca de ella, provocándole tremendo susto. “¡Ay, ahora sí me da algo!”, exclamó Daniela entre risas. Su amiga, que estaba grabando, no tardó en rematar con la frase que se volvió viral: "Casi te pesca".

Lejos de arruinarle el día, el susto con el pelícano terminó convirtiéndose en una anécdota divertida para compartir con sus seguidores. Desde que se mudó a Miami, Daniela ha contado que la adaptación no ha sido fácil, pero encuentra apoyo en el ejercicio, el baile y el autocuidado emocional para seguir adelante. Aun así, nada de esto la ha detenido: con actitud, determinación y una sonrisa, continúa avanzando, conquistando metas y dejando huella en cada paso.

