¿Anillo de compromiso? Daniela Reyes paraliza Instagram en pocos segundos: "Vas a matar a Yomil de un infarto"

La influencer cubana Daniela Reyes volvió a dejar sin aliento a sus seguidores con un video que, por unos segundos, paralizó Instagram.

En las imágenes, aparece radiante con un ajustado vestido marrón, posando sonriente mientras presume lo que parece ser un anillo de compromiso en el dedo anular izquierdo. La escena causó revuelo inmediato: comentarios, reacciones y suspiros no se hicieron esperar.

Pero como buena maestra del clickbait, Daniela no tardó en revelar la verdad: no era un anillo, sino las llaves de un auto que llevaba colgadas justo en ese dedo. Un giro inesperado que hizo estallar de risa (y de susto) a más de uno.

“Nos engañó por dos segundos y en Cuba a alguien le dio un infarto”; “Vieja vas a matar a Yomil de un infarto”; “No hagas más eso que a Yomil le puede dar un ataque”; “Esos es saber llamar la atención de los chismosos”, comentaron algunos seguidores haciendo clara alusión a su expareja, el reguetonero Yomil Hidalgo.

Con esta publicación, Daniela volvió a demostrar que sabe exactamente cómo mantener el control del algoritmo y capturar la atención de miles con apenas unos segundos de contenido. Porque si algo le sobra a esta cubana es carisma, estilo y estrategia.

El video ya acumula miles de reacciones y confirma que, cuando Daniela habla (o se pone un "anillo"), las redes se detienen.

Preguntas frecuentes sobre Daniela Reyes y su relación con Yomil Hidalgo