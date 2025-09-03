"Casi te pesca": Pelícano interrumpe el baño de Daniela Reyes en las playas de Miami y le da tremendo susto

Lo que prometía ser un tranquilo chapuzón en las cristalinas aguas de Miami terminó en un momento de gritos, risas y un susto monumental para la influencer cubana Daniela Reyes.

Mientras disfrutaba del mar y grababa un video con ayuda de una amiga, un pelícano decidió aterrizar sobre el agua… ¡a escasos metros de ella!

La inesperada visita alada generó una reacción inmediata: Daniela, visiblemente asustada, comenzó a salir apresurada hacia la orilla mientras exclamaba entre risas nerviosas: "¡Ay, ahora sí me da algo!".

Pero lo mejor fue la reacción de su amiga, quien entre risas soltó la frase que se convirtió en titular de esta nota: "Casi te pesca".

Daniela compartió el divertido momento en sus historias de Instagram con el mensaje: "Casi me muero del susto", dejando claro que, aunque el pelícano la sorprendió, la anécdota quedó para el recuerdo… y para las redes.

¿Coincidencia salvaje o el pelícano solo quería saludar? Lo cierto es que Daniela ahora sabe que en Miami no solo hay turistas curiosos… también aves con mucho atrevimiento.

