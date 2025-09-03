"Casi te pesca": Pelícano interrumpe el baño de Daniela Reyes en las playas de Miami y le da tremendo susto

Lo que prometía ser un tranquilo chapuzón en las cristalinas aguas de Miami terminó en un momento de gritos, risas y un susto monumental para la influencer cubana Daniela Reyes.
Mientras disfrutaba del mar y grababa un video con ayuda de una amiga, un pelícano decidió aterrizar sobre el agua… ¡a escasos metros de ella!
La inesperada visita alada generó una reacción inmediata: Daniela, visiblemente asustada, comenzó a salir apresurada hacia la orilla mientras exclamaba entre risas nerviosas: "¡Ay, ahora sí me da algo!".
Pero lo mejor fue la reacción de su amiga, quien entre risas soltó la frase que se convirtió en titular de esta nota: "Casi te pesca".
Daniela compartió el divertido momento en sus historias de Instagram con el mensaje: "Casi me muero del susto", dejando claro que, aunque el pelícano la sorprendió, la anécdota quedó para el recuerdo… y para las redes.
Lo más leído hoy:
¿Coincidencia salvaje o el pelícano solo quería saludar? Lo cierto es que Daniela ahora sabe que en Miami no solo hay turistas curiosos… también aves con mucho atrevimiento.
Preguntas frecuentes sobre el incidente del pelícano y la vida de Daniela Reyes en Miami
¿Qué sucedió con Daniela Reyes y el pelícano en Miami?
Un pelícano aterrizó cerca de Daniela Reyes mientras ella disfrutaba de un baño en las playas de Miami, lo que le provocó un gran susto. El momento fue compartido por la influencer en sus redes sociales, generando risas y comentarios entre sus seguidores.
¿Cómo está siendo la adaptación de Daniela Reyes a la vida en Miami?
Daniela Reyes ha compartido con sus seguidores que su proceso de adaptación a Miami ha sido un reto. A pesar de contar con muchas bendiciones, la soledad y la distancia de sus seres queridos han sido desafíos emocionales para ella.
¿Qué actividades realiza Daniela Reyes para adaptarse a su nueva vida en Miami?
Daniela Reyes ha estado enfocándose en su autocuidado emocional a través del ejercicio y del baile. Las clases de baile se han convertido en una rutina habitual para ella, ayudándola a mantener un enfoque positivo y equilibrado en su nueva etapa de vida.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.