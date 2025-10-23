¡Más de 15 mil dólares! Cubana desglosa lo que le cuesta su viaje a Cuba y las redes no dan crédito

Una cubana radicada en el exterior sorprendió a sus seguidores en TikTok al revelar cuánto dinero necesita cada vez que viaja a Cuba.

En un video publicado por la usuaria @saylin4020, la joven explicó que su experiencia personal muestra lo costoso que resulta regresar a la isla, especialmente para quienes buscan llevar regalos y ayuda a sus familiares.

“Bueno, yo te voy a hablar desde mi experiencia, no la de los demás. Pasaje, mil y algo; en este viaje, la renta de carros, tres mil largos; en compras, voy por más de mil dólares ya”, relató la mujer.

Además, precisó que en esos gastos incluye las cosas que envía antes de viajar y el dinero que lleva para gastar durante su estancia.

“Nosotros cuando vamos, vamos por 15 días, y llevamos alrededor de 5.000 dólares. Cuando tú vienes a juntar todo el dinero —pasajes, renta de carro, todo— fácil, fácil, según lo que compres, te montas en 15 mil dólares, incluso más. Te lo digo porque mi primer viaje gasté esa cantidad de dinero”, afirmó.

El testimonio generó un amplio debate entre cubanos dentro y fuera de la isla, muchos de los cuales coincidieron en que los costos de viajar a Cuba se han disparado en los últimos años, debido al aumento de los precios de los boletos aéreos, la renta de autos y la devaluación del peso cubano.

Mientras tanto, la mayoría de los emigrados sigue enviando remesas o viajando con maletas llenas de alimentos, medicinas y artículos básicos para sus familias, en un contexto donde el salario promedio en Cuba apenas alcanza para cubrir unos pocos días de alimentación.

El testimonio de la usuaria se suma a los de muchos cubanos que denuncian los altos precios asociados a los viajes a Cuba. En medio de la crisis económica, marcada por la inflación, la escasez y la falta de combustible, viajar al país no solo se ha vuelto un lujo, sino también un acto de sacrificio para miles de emigrados que mantienen a sus familias en la isla.