Desde su casa, con un grillete en el tobillo y mucho sentido del humor, Tekashi 6ix9ine decidió mostrar a sus seguidores cómo luce la que él mismo llama su “celda”. El rapero, que cumple arresto domiciliario, sorprendió al abrir las puertas de su residencia, donde vive junto a su novia cubana, Aliday Alter, y donde el lujo, el color rosa y la excentricidad son los verdaderos protagonistas.

El video, publicado por la empresa de diseño Closet Detail, propiedad de la cubana Kathy, muestra el espectacular clóset que el artista mandó a construir durante su confinamiento. Lejos de un espacio simple, el resultado fue un cuarto completamente rosa, lleno de luces LED, cristales y detalles brillantes que parecen sacados de una fantasía pop. ¡Es un armario de Barbie!

“¿Qué me dicen de este clóset tan auténtico y único? Gracias 6ix9ine por la oportunidad, espero que te haya gustado tanto como a nosotros”, escribió Kathy en la publicación. En los comentarios, el propio rapero no tardó en responder, bromeando sobre su aspecto: “Qué mongólico me veo en este video. Kathy, pon una advertencia al caption que estoy en pinta de construcción”.

El diseño, que combina lo excéntrico con lo sofisticado, se volvió viral en pocas horas. Más de 36 mil personas reaccionaron a los clips, dejando mensajes como “Eres la mejor”, “Yo quiero un clóset así” o “Esto es otro nivel”.

El propio Tekashi no escondió su situación y comentó que está bajo arresto domiciliario y que por ello ha decidido cambiar varios espacios de su casa, entre ellos el armario y el baño. Pese al confinamiento, el artista se muestra relajado y en su ambiente, disfrutando del lujo que lo rodea y de la compañía de su pareja cubana.

Detrás de las cámaras, la cubana Kathy se llevó los aplausos. Su empresa Closet Detail, con sede en Miami, ha logrado posicionarse entre las más comentadas del momento gracias a este proyecto que mezcla diseño, espectáculo y viralidad. “Un sueño hecho realidad”, escribió Aliday Alter al ver el resultado del nuevo armario que tiene para compartir con el rapero.

Con su “celda” convertida en un colorido espacio, Tekashi demuestra que puede seguir siendo tendencia incluso sin salir de casa.

