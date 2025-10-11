“Esto es lo primero que tienes que comprar”: Cubana enseña su truco para llevar congelados a Cuba

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok su método para llevar alimentos congelados a Cuba sin que se descongelen durante el largo viaje hasta la isla.

En el video, publicado por la usuaria @saylin4020, la joven explica que utiliza una mochila térmica comprada en Walmart, con un costo aproximado de 34 dólares, para transportar productos como queso, jamón, picadillo y picaña.

“Lo primero que te voy a recomendar si tú quieres llevar congelados… yo los llevé por arriba los quesos, la carne primero con todo, no puede tener hueso. Esta mochila es de Walmart, vale como 34 dólares. Yo me salí de aquí de mi casa como a las seis de la mañana y llegué a mi casa allá en Cuba como a las ocho de la noche, y la carne llegó congelada”, explicó la joven en el video.

La cubana recomendó evitar productos con huesos y aseguró que la mochila tiene capacidad suficiente para guardar una gran cantidad de alimentos. “Esto es lo mejor, fue la que yo usé y lo primero que tienes que comprar si quieres llevarlos congelados”, añadió.

El video ha despertado el interés de otros cubanos que residen en el extranjero, quienes suelen llevar alimentos a sus familias debido a la escasez de productos básicos en la isla. Muchos usuarios agradecieron el consejo y preguntaron detalles sobre las dimensiones y la durabilidad de la mochila térmica.

Transportar alimentos congelados en vuelos hacia Cuba se ha convertido en una práctica habitual entre los viajeros, especialmente desde Estados Unidos, donde muchos cubanos aprovechan sus visitas para llevar suministros que escasean en el país.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre llevar alimentos congelados a Cuba