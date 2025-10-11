“Esto es lo primero que tienes que comprar”: Cubana enseña su truco para llevar congelados a Cuba

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok su método para llevar alimentos congelados a Cuba sin que se descongelen durante el largo viaje hasta la isla.
En el video, publicado por la usuaria @saylin4020, la joven explica que utiliza una mochila térmica comprada en Walmart, con un costo aproximado de 34 dólares, para transportar productos como queso, jamón, picadillo y picaña.
“Lo primero que te voy a recomendar si tú quieres llevar congelados… yo los llevé por arriba los quesos, la carne primero con todo, no puede tener hueso. Esta mochila es de Walmart, vale como 34 dólares. Yo me salí de aquí de mi casa como a las seis de la mañana y llegué a mi casa allá en Cuba como a las ocho de la noche, y la carne llegó congelada”, explicó la joven en el video.
La cubana recomendó evitar productos con huesos y aseguró que la mochila tiene capacidad suficiente para guardar una gran cantidad de alimentos. “Esto es lo mejor, fue la que yo usé y lo primero que tienes que comprar si quieres llevarlos congelados”, añadió.
El video ha despertado el interés de otros cubanos que residen en el extranjero, quienes suelen llevar alimentos a sus familias debido a la escasez de productos básicos en la isla. Muchos usuarios agradecieron el consejo y preguntaron detalles sobre las dimensiones y la durabilidad de la mochila térmica.
Transportar alimentos congelados en vuelos hacia Cuba se ha convertido en una práctica habitual entre los viajeros, especialmente desde Estados Unidos, donde muchos cubanos aprovechan sus visitas para llevar suministros que escasean en el país.
Preguntas frecuentes sobre llevar alimentos congelados a Cuba
¿Cuál es la mejor forma de llevar alimentos congelados a Cuba?
La mejor forma de llevar alimentos congelados a Cuba es utilizando una mochila térmica. Una cubana en TikTok recomienda una mochila comprada en Walmart por aproximadamente 34 dólares, que mantiene los alimentos congelados durante todo el viaje. Es importante evitar productos con huesos y asegurarse de que la mochila tenga suficiente capacidad para la cantidad de alimentos que se desea transportar.
¿Qué tipo de alimentos es recomendable llevar a Cuba desde el extranjero?
Es recomendable llevar alimentos no perecederos y sellados al vacío, como queso, jamón, picadillo, picaña y croquetas, ya que estos productos son escasos y costosos en Cuba. Además, es práctico llevar vitaminas, medicamentos y productos de higiene personal, que también son difíciles de conseguir en la isla.
¿Por qué los cubanos llevan alimentos cuando viajan a Cuba?
Los cubanos que residen en el extranjero suelen llevar alimentos y productos básicos a Cuba debido al profundo desabastecimiento que afecta a la isla. Esta práctica se ha vuelto habitual, ya que muchos cubanos intentan apoyar a sus familiares en Cuba llevando suministros que escasean o son muy costosos en el mercado local.
