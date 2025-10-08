"Dime que eres cubana sin decirlo": La divertida reacción de una joven en una atracción que provoca carcajadas en redes

Una joven cubana está causando sensación en TikTok tras publicar un video en el que se le ve disfrutando —o más bien sufriendo— una atracción extrema en un parque de diversiones. Su espontánea reacción y los gritos con frases típicas del argot cubano han desatado risas entre miles de usuarios.

El video, compartido en la cuenta @joss03023, muestra a la joven al borde del pánico mientras la atracción se eleva a gran velocidad. “Y cómo sabes de dónde soy?”, se lee en el texto superpuesto, antes de que comiencen los gritos que, según muchos comentarios, delatan rápidamente su origen cubano.

Durante el recorrido, la cubana no puede contener las expresiones de susto y emoción, con un repertorio de frases populares que hicieron reír a los internautas. “Solo una cubana puede gritar así”, comentó un usuario entre risas.

Las imágenes, grabadas por la cámara del propio juego, muestran distintas fases del recorrido: desde la subida llena de nervios hasta el descenso, donde la joven pasa del miedo al desahogo total. Su naturalidad y carisma han convertido el clip en uno de los más compartidos de la semana en la plataforma.

El video supera ya miles de reproducciones y continúa circulando en otras redes sociales, donde muchos usuarios han etiquetado a sus amigos con frases como “esto es 100% Cuba”.

