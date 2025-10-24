“Cubano pan con bistec”: El símbolo de la doble moral en Miami

En el exilio en Miami se ha popularizado una expresión que define a un tipo muy particular de emigrado: el “cubano pan con bistec”. Detrás del chiste hay una radiografía social que combina nostalgia, contradicciones y cierta doble moral ante la realidad cubana.

Cubanos en Miami (imagen de referencia creada con IA) © CiberCuba / ChatGPT
“Cubano pan con bistec” se ha convertido en un término coloquial para describir a quienes viven en Estados Unidos, disfrutan de las libertades y ventajas del sistema estadounidense, pero mantienen actitudes o discursos condescendientes hacia el régimen cubano.

El término tiene una connotación peyorativa y su origen se le atribuye al influencer cubano Alexander Otaola, quien tras una entrevista con la presentadora Irela Bravo, acuñó la frase y aseguró que la popular actriz era una gran representante de ese grupo social en Miami.

“El 'pan con bistec' le llamamos en este programa a esa comunidad de cubanos que pretende conseguir en Estados Unidos un estatus, una vida tranquila, sin tener que tomar partido en contra de la dictadura para poder regresar una y otra vez y demostrarle a la gente dentro de la isla cuánto han prosperado mientras ellos continúan en la miseria”, acotó Otaola.

El concepto alude, con tono crítico y sarcástico, a los emigrados que viajan con frecuencia a Cuba, evitan hablar de política en Estados Unidos y justifican su salida del país natal solo por razones económicas. Son los cubanos que regresan a la isla “a guarachar” sin cuestionar al poder que los empujó a emigrar.

En los espacios digitales del exilio se usa también la fórmula de "pan con bistec", para señalar a quienes, pese a residir en Estados Unidos, reproducen los mismos vicios del sistema que dejaron atrás, o idealizan su pasado en la isla.

La expresión fue retomada recientemente por figuras del entretenimiento y sintetiza un fenómeno muy real: el del cubano que no termina de romper con Cuba ni de asumir plenamente su vida fuera de ella.

Más allá de la broma, el término “pan con bistec” refleja una tensión generacional y política dentro de la comunidad cubana en el exterior, así como la distancia entre quienes mantienen un compromiso activo contra el régimen y los que prefieren la neutralidad, el silencio o la nostalgia.

En definitiva, el “cubano pan con bistec” es algo más que una etiqueta irónica. Es el retrato de una identidad partida entre el recuerdo y la comodidad, entre la crítica y la indiferencia, entre el pan con bistec de la esquina de Miami y la calle que aún se sueña en La Habana.

