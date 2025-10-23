Cubana advierte tres cosas que no puedes contar a nadie si quieres tener éxito en la vida

La creadora de contenidos Yily G Bring, conocida en TikTok como @yilysinfiltros, ha conquistado a miles de usuarios con un video de empoderamiento en el que comparte un mensaje directo y contundente: hay cosas que es mejor mantener en silencio si quieres conservar tu paz y tu energía.

En su clip, que ya acumula miles de comentarios de apoyo, Yily comienza diciendo: “Nunca cuentes estas tres cosas. Primero, cuánto ganas. Si dices que ganas poco, te subestiman, y si dices que ganas mucho, te envidian. En cualquier caso, pierdes.”

La creadora continúa con un segundo consejo sobre la felicidad: “No todo el mundo se alegra de verte bien. Ser feliz está bien, pero no necesitas gritarlo al mundo. A veces compartir tu alegría en redes es invitar a que te la ruinen. Disfrútala con quien de verdad te quiere.”

Y cierra su mensaje con una advertencia sobre los planes personales: “¿Quieres que se te cumplan? Entonces cállate, porque no todo el mundo quiere verte brillar.”

Su reflexión, sencilla pero poderosa, ha conectado con miles de usuarios que ven en sus palabras un recordatorio de autocuidado y madurez emocional en tiempos de exposición constante en redes sociales.

Entre los comentarios, muchos seguidores agradecen su “honestidad sin filtros” y aseguran sentirse identificados con la idea de proteger su energía frente a la envidia o el juicio ajeno.