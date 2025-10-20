Esta es la ciudad de Florida donde las antigüedades tienen más vida que muchos barrios de Miami

Vista del distrito histórico de Dania Beach, una ciudad de Florida conocida como la capital de las antigüedades del sur.

Vídeos relacionados:

Entre Fort Lauderdale y Miami, hay una pequeña ciudad donde el tiempo parece haberse detenido, donde las vitrinas guardan más historias que los rascacielos del sur de Florida. Se llama Dania Beach, y aunque muchos cubanos en Miami jamás hayan puesto un pie allí, este rincón costero es conocido como la capital de las antigüedades del sur.

Mientras en las avenidas de Miami se levantan edificios nuevos cada mes, en Dania Beach los tesoros viejos siguen respirando. Muebles centenarios, lámparas de araña, joyas, relojes y retratos que parecen susurrar nombres olvidados se exhiben a lo largo de la US-1, cerca de Dania Beach Boulevard. Cada tienda es una cápsula del tiempo, una resistencia silenciosa a la prisa y el brillo moderno del sur de Florida.

La revista Southern Living, en un reportaje reciente firmado por Skye Sherman, describe a esta ciudad fundada en 1904 como un refugio costero con alma propia. “Cuando incluso los lugareños la consideran una joya escondida, sabes que has encontrado algo especial”, escribe la periodista, recordando cómo Dania Beach conquistó el título de capital de las antigüedades en los años 40, cuando el cultivo de tomates perdió fuerza y los comerciantes empezaron a llenar los locales con objetos del pasado.

Hoy, ese legado se mantiene vivo en lugares como Akiba Antiques, Lone Ranger Antiques o Kodner Galleries, donde los coleccionistas y curiosos se pierden entre vitrinas y recuerdos. Muchos de estos negocios están ubicados en edificios históricos —entre ellos, el primer cine del condado de Broward—, con fachadas de estilo Art Déco o Renacimiento Mediterráneo que refuerzan el encanto de una ciudad que no se deja borrar por el tiempo.

Pero Dania Beach no es solo antigüedades. Es también mar y memoria. A pocos minutos de las tiendas vintage, el muelle de pesca al amanecer y el Parque Estatal Dr. Von D. Mizell-Eula Johnson ofrecen un pedazo de naturaleza sin maquillaje, donde el ruido de las olas sustituye al tráfico y los turistas descubren una Florida más auténtica.

Sus restaurantes también son parte del viaje en el tiempo. El clásico Jaxson’s Ice Cream Parlor & Restaurant, abierto desde 1956, conserva ese aire familiar de los viejos comedores estadounidenses, con helados gigantes, luces de neón y juguetes retro. “Te sientes como si hubieras viajado en el tiempo”, dice una vecina citada por Southern Living. Y no falta quien se detiene allí solo para probar el praliné de nuez pecana o para sentir que, por un momento, ha vuelto a la infancia.

Lo más leído hoy:

Más reciente pero igual de querido, el Lucky Fish, con sus cabañas tiki frente al mar, se ha convertido en el punto de encuentro de quienes llegan desde el aeropuerto de Fort Lauderdale o el puerto de cruceros. Un lugar donde los lugareños se mezclan con los viajeros y el aire huele a sal, ron y libertad.

Para los cubanos del sur de Florida —acostumbrados al vértigo de Miami, al cemento y a las luces—, Dania Beach puede parecer un paréntesis improbable: un pedazo de historia que se niega a ser demolido. En sus calles todavía se respira esa sensación de comunidad, de vecindario, de conversación en la puerta. Una rareza en una región donde lo nuevo suele borrar lo viejo sin mirar atrás.

Quizás por eso, en esta ciudad donde los objetos antiguos siguen vivos, también late una idea más profunda: que la memoria, como el mar, siempre encuentra la manera de regresar.

Una de las avenidas principales de Dania Beach/Flickr/ lezumbalaberenjena

Preguntas frecuentes sobre Dania Beach y su mercado de antigüedades