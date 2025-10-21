La Aduana de Cuba le prohibió entrar ventiladores recargables pero esta cubana no se quedó de brazos cruzados

Una cubana residente en Miami viajó a La Habana con la intención de ver a sus familiares y les llevaba cinco ventiladores recargables, un recurso hoy esencial en los hogares de la isla para sobrellevar los apagones constantes y las sofocantes noches de calor.

La viajera, que arribó acompañada por otra mujer y una bebé —tres pasajeros en total—, fue detenida en el área de revisión, donde los funcionarios se negaron a permitir la entrada de los cinco ventiladores y pretendieron cobrarles un exceso por el equipaje.

Le dijeron que solo admitían dos ventiladores por persona, pero como la otra pasajera y el bebé no estaban junto a ella al momento de hacer el trámite, no le permitían entrar los cinco equipos.

Lo que debía ser un simple viaje familiar terminó en un nuevo episodio de abuso y descontrol en la Aduana General de la República de Cuba. Tras una larga espera en la cola y numerosas discusiones, los agentes de la Aduana decidieron retener tres de los aparatos, alegando supuestas “regulaciones de importación”.

Los ventiladores quedaron bajo custodia oficial, con la promesa de que serían enviados a la terminal aérea desde donde la mujer regresaría a Miami. Sin embargo, al llegar al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso, los electrodomésticos habían desaparecido.

“Me negué a irme sin mis ventiladores”, contó la viajera, visiblemente indignada. “Fui directamente a las oficinas de la Aduana y les exigí que me los devolvieran. Después de una espera interminable, parecía que solo querían que perdiera mi vuelo”.

Ante la demora, la cubana decidió plantarse: “Si no puedo viajar hoy, cambio el pasaje, pero mis ventiladores vuelven conmigo para Miami”, advirtió.

Finalmente, y tras horas de incertidumbre, los funcionarios accedieron a devolverle los equipos, aunque no sin antes cobrarle 150 pesos cubanos por lo que calificaron como “trámite administrativo”.

Ya de regreso en Estados Unidos, la mujer confirmó con alivio: “Ya estoy en el aeropuerto de Miami y los ventiladores están aquí conmigo”.

El incidente refleja una vez más las arbitrariedades de la Aduana cubana, que con frecuencia impone trabas y cobros excesivos a los viajeros que intentan llevar productos básicos a sus familiares en medio de la grave crisis energética y sanitaria que atraviesa el país.

Mientras tanto, en la isla los apagones y la falta de ventilación agravan la situación de miles de cubanos, que deben enfrentarse cada noche al calor, los mosquitos y el agotamiento, sin apenas recursos para sobrellevarlo.