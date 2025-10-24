El creador de contenidos cubano Jean Cleaude Quintero Frontela (@khaly_flow_europa1) ha vuelto a arrancar carcajadas en redes sociales con un nuevo video donde protagoniza una divertida conversación con ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI.

En el clip, Quintero le pregunta al asistente cómo ganar un millón de dólares sin hacer nada, pero ninguna de las respuestas parece convencerlo.

La IA, en tono firme le termina respondiendo: “Tú lo que quieres es magia, y la magia no existe”.

El video se ha viralizado rápidamente entre los usuarios cubanos, que se identifican con el ingenio y la picardía del humorista.

Khaly Flow demuestra una vez más que la risa es una poderosa herramienta para reírse de los sueños imposibles.

Sin embargo... quizás si escucha los consejos de ChatGPT para aprender a invertir, en tres años podríamos tener un nuevo millonario cubano. Sería una buena forma de demostrar que "la magia sí existe".